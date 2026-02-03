慈雲山小巴女司機逼長者讓位給「預約乘客」：不讓就下車！ 後續超誇張

搭小巴也能先預約座位？Threads近日流傳一段影片，指出一名行駛「慈雲山—佐敦」線的紅色小巴女司機，因為有乘客中途上車「已經預約座位」，竟要求一名坐在前排的老婆婆讓座，改坐後方位置，好把座位空出來給所謂的「預約客」。司機甚至嗆聲，「不坐後面就下車！」

其他乘客看不下去，當場與司機發生口角，但因多數人趕時間，後來改勸大家別再爭吵、要求司機直接開車。不料女司機拒絕發車，還表示「開車需要情緒」。

影片曝光後引發大量網友討論，不少人直呼震驚，「小巴也可以訂位？」也有人指出，部分專線紅色小巴確實存在「打電話預留座位」的潛規則，否則中途站常常根本上不了車。不過，也有不少網友認為，「情緒這麼不穩定，真的不適合開大眾運輸工具」，並建議向運輸署投訴。

乘客等車半小時 一上車卻被要求讓位

原po在Threads上表示，1 月30日下午約1點，在慈雲山等小巴等了將近半小時，「大家都等到有點火氣」。沒想到一上車，就看到坐在最前排的一名老婆婆，被女司機要求讓位給「已預約的乘客」。

原po表示，司機當時要求老婆婆改坐裡面的座位，理由是「有人已經訂好位子」。

老婆婆拒讓座 司機怒嗆：不坐就下車

老婆婆不願意換位，反問「我先坐的，為什麼不能坐？」女司機隨即斥責她，直接命令她坐後面，甚至放話，「不坐就下車。」其他乘客見狀紛紛替老婆婆抱不平，加入聲援行列，與司機爭論。最後因大家趕時間，才勸老婆婆別再爭吵。

乘客要求退錢 司機回嗆：開車需要情緒

影片長約53秒，可見有乘客拿起手機拍攝，司機立刻要求，「你快點把影片刪掉！」有乘客催促，「開車啦，大家都要去醫院！」但司機仍不理會，遲遲不發車。隨後有乘客不滿怒斥，「你不開車就把錢退還給大家！」女司機情緒激動回應，「我要怎麼開車啦！開車也是需要情緒的！你們這樣罵我，我怎麼開！」疑似老婆婆的乘客反嗆，「你情緒不穩定就不要開車。」司機回應，「你影響我情緒，我怎麼開？」

即便其他乘客出面緩頰，希望停止爭吵、趕快發車，車廂氣氛仍十分緊繃。直到影片結束，司機依然沒有開車。

司機先拍人 才引爆衝突？

原PO補充說，其實一開始老婆婆只是拒絕換位，真正讓衝突升高的原因，是女司機突然拿出手機對著老婆婆拍攝，才讓老婆婆情緒失控。

網友熱議：情緒不穩不適合駕駛公共運輸

網友紛紛留言表示，「第一次聽說小巴可以訂位」、「現在才知道原來可以打電話留位」、「這條線終於被全世界看見有多誇張」、「情緒這麼不穩定真的不適合開車」，也有人呼籲應向運輸署投訴。

不過也有不同聲音認為，紅色小巴電話留位其實早已行之有年，否則中途站根本上不了車，認為問題在於司機態度，而非留位制度本身。

文章授權轉載自《香港01》