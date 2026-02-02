一頭潦草秀髮 山東文創小馬「馬彪彪」走紅大江南北

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
年將至，一隻脫胎於齊白石畫作《如此千里》的「潦草小馬」，以其凌亂的髮型和不羈的神態，從山東美術館的牆上飛奔而出，一時紅遍網路，被大陸網友們親切地稱為「馬彪彪」。

據山東宣傳網，看似偶然，實則必然。與其說這是一個文創產品的「營銷奇蹟」，不如說，正在目擊一場正在發生的、活生生的新大眾文藝創作現場。而透過這一現場，一種被重新定義的新大眾文藝經典之路，已然若隱若現。

馬年春節將至，除了「哭哭馬」之外，一款中國文創小馬「馬彪彪」，因隨意潦草的髮型設計，給人留下放蕩不羈的印象，在網路上快速走紅。

綜合《工人日報》、央視新聞等報導，來自山東美術館的「馬彪彪」，以不羈的髮型和呆萌神態被網友稱為「潦草小馬」，設計靈感是來源於齊白石的畫作《如此千里》。

黑色的豆豆眼呆萌可愛，馬蹄騰空的姿勢活潑跳動，再加上麻花辮、朝天辮等不羈髮型，「馬彪彪」一經推出便受到了消費者的喜愛。

有大陸民眾覺得，「馬彪彪」很像早起上班來不及洗頭的自己，有一種「平靜的瘋感」。

「馬彪彪」共有八款不同的顏色，頭髮採用羊毛，每一位擁有者都可以成為它的「髮型總監」，按照自己的審美隨意塑造，實現創意DIY的樂趣。

