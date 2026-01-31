敞篷車新用途曝光？賓士敞篷載超大鐵架行駛公路 網狂批「太離譜」

快訊

香港01／ 撰文／喬納森
賓士敞篷車運送巨型鐵架影片瘋傳，引來不少網友熱議。（Threads@ikhlaqmuhammad3）
賓士敞篷車運送巨型鐵架影片瘋傳，引來不少網友熱議。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

用貨車搬運大型傢俱更合適。在香港行車記錄器影片拍到，一輛賓士敞篷車行駛期間，後座竟放上一個大鐵架，四隻鐵腳朝天，並大面積伸出車廂外，看起來十分危險。不少網友認為離譜，「省個1、2元，罰千幾」、「原來敞篷車的真正用途是這樣」、「一定要1823投訴他啦」。

近日在Threads上有段行車紀錄器影片瘋傳，從影片可以看到有一輛賓士敞篷車正在公路上行駛，而後座則載著一張倒放的鐵架，有部分鐵架甚至傾斜伸出車外。

賓士敞篷車運巨型鐵架 網友：GoGoVan

影片引來不少網友批評，「GoGoVan(香港著名的即時貨運平台)」、「桌子繫安全帶了嗎」、「賺點小錢給人吧」、「敞篷車就是這樣用，下次買曬衣架」、「會搬的人一定這樣搬」、「叫GoGoVan怎麼展示給人看我有錢但我沒腦」。有網友則指出賓士車駕駛態度有問題，「前面急轉彎推遊覽車是怎麼回事？」。

根據香港運輸署《道路使用者守則》，載貨時車上的貨物必須綑紮妥當，確保不會對車上司機、乘客或其他道路使用者造成危險，或對道路或財物造成損毀。如車上載有伸懸於車外的貨物，貨物不可伸出車前超過1.5米、車後超過1.4米、貨物伸出車外以致總闊度（包括貨物和車輛）超過2.5米。

行車記錄器直擊兩男亂過馬路！見私家車駛近爆1句話更糟 網友批離譜

新例首日巴士安全帶「卡住」…男乘客崩潰怒罵 網友建議要這樣做

文章授權轉載自《香港01》

