敞篷車新用途曝光？賓士敞篷載超大鐵架行駛公路 網狂批「太離譜」
用貨車搬運大型傢俱更合適。在香港有行車記錄器影片拍到，一輛賓士敞篷車行駛期間，後座竟放上一個大鐵架，四隻鐵腳朝天，並大面積伸出車廂外，看起來十分危險。不少網友認為離譜，「省個1、2元，罰千幾」、「原來敞篷車的真正用途是這樣」、「一定要1823投訴他啦」。
近日在Threads上有段行車紀錄器影片瘋傳，從影片可以看到有一輛賓士敞篷車正在公路上行駛，而後座則載著一張倒放的鐵架，有部分鐵架甚至傾斜伸出車外。
賓士敞篷車運巨型鐵架 網友：GoGoVan
影片引來不少網友批評，「GoGoVan(香港著名的即時貨運平台)」、「桌子繫安全帶了嗎」、「賺點小錢給人吧」、「敞篷車就是這樣用，下次買曬衣架」、「會搬的人一定這樣搬」、「叫GoGoVan怎麼展示給人看我有錢但我沒腦」。有網友則指出賓士車駕駛態度有問題，「前面急轉彎推遊覽車是怎麼回事？」。
根據香港運輸署《道路使用者守則》，載貨時車上的貨物必須綑紮妥當，確保不會對車上司機、乘客或其他道路使用者造成危險，或對道路或財物造成損毀。如車上載有伸懸於車外的貨物，貨物不可伸出車前超過1.5米、車後超過1.4米、貨物伸出車外以致總闊度（包括貨物和車輛）超過2.5米。
香港01
