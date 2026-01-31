竟找不到人！江蘇徐州景區招聘「項羽」 日薪達3600元但須身高190以上

江蘇徐州方特樂園為迎接農曆新年，推出「辦肆漢風年」主題活動，開出日薪人民幣500至800元（新台幣2,250元到3,600元）的高薪，面向全大陸緊急招聘「項羽」角色演員，卻因嚴格的身高門檻要190公分以上至今難覓合適人選。

江蘇新華報業集團旗下交匯點新聞用戶端報導，該景區工作人員稱，招聘公告在1月初發布，目前已經有七八個人來面試，但都不合適，「因為項羽這個角色本身身高較高，所以也希望可以招到190公分或者200公分的演員。」

工作人員強調，由於今年春節主打濃厚的漢風文化氛圍，景區將結合徐州當地楚漢歷史特色，打造多場沉浸式歷史演繹活動，因此對「項羽」角色的塑造格外重視。項羽作為歷史上著名的西楚霸王，身形高大威武是標誌性形象，他們希望找到190公分甚至接近200公分的演員，體重90公斤以上會更合適，這樣才能更好地還原人物氣勢。

澎湃新聞報導，大陸文旅行業對歷史人物的塑造，早已進入「身體優先」時代。洛陽白雲山招非玩家角色（NPC）要求男性185公分以上、有腹肌；長沙炭河古城選「姜太公」，60歲以上優先，會釣魚加分；昆明景區請「野人」，雖無明文標準，但粗獷外形成了默認條件。

浙大城市學院文化創意研究所秘書長林先平表示，當前景區高薪招聘NPC的現象，從本質來說是景區在沉浸式體驗浪潮下的創新試水。不過還需考慮景區對高薪NPC的投入與客流量增長、二次消費提升能否形成正迴圈。若NPC薪資占比過高，例如超過門票收入的15%，可能擠壓景區對於其他服務的投入。

南開大學旅遊與服務學院副教授于海波指出，NPC具有助力景區升級的作用，但一些景區將NPC作為「營運法寶」甚至過度依賴是不合適的。對於更多的景區而言，解鎖NPC模式的「正確玩法」，需要綜合考慮NPC成本風險，研判NPC與景區產品調性的適配度，透過文化和資料發掘，差異化打造景區項目，培育特色IP，實現線上線下融合驅動。