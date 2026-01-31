快訊

陸麥當勞春節新包裝慘被吐槽「祭祖用」 官方回應了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
有大陸網友發帖稱，最近麥當勞2026年春節推出的非遺主題新包裝，有紅金配色搭配傳統燈彩圖案看著詭異，評論區有網友留言稱「像祭祀用品」，而另一批網友則盛讚「年味十足」，形成審美兩極分化。齊魯晚報
繼日前被大陸網友文吐槽，所購買的漢堡「縮水」、「大小和馬卡龍差不多」後。有大陸網友發帖稱，最近麥當勞2026年春節推出的非遺主題新包裝，有紅金配色搭配傳統燈彩圖案看起來詭異，評論區有網友留言稱「像祭祀用品」，而另一批網友則盛讚「年味十足」，形成審美兩極分化。而大陸麥當勞官方客服回應稱，已記錄問題將反映給相關部門。

齊魯晚報報導，大陸麥當勞28日推文介紹，今年春節，邀請4位非遺燈彩傳承人共同創作了北京宮燈、佛山彩燈、秦淮荷花燈、安徽魚燈4款承載新年祝願的主題燈彩，並且把收據升級為「一燈一願」特別版本。

然而，當這套滿載文化誠意的包裝進入日常消費場景，卻引發了意想不到的解讀。在社交媒體上，有網友直言包裝「看著詭異」，更有多人留言認為紅金配色與特定圖案，容易讓人聯想到傳統祭祀活動中使用的用品。

有網友甚至調侃「以後祭祖可以拎麥當勞了」。這種聯想或許源於部分傳統祭祀器具，例如某些燭台、供品包裝也常採用紅、金等莊重色調，並飾以繁複紋樣，這與麥當勞此次強調傳統節日莊重感的設計，在視覺元素上存在一定的交疊。

部分網友認為，在追求輕鬆、快捷的速食環境中，這種過於隆重和傳統的設計風格顯得有些「違和」，甚至「影響食欲」。

爭議的另一面，是同樣眾多的支持與讚美之聲。在許多社交平台上，不少網友發帖稱讚新包裝「超有設計感」、「很有快過年的感覺」、「儀式感拉滿」。

持此觀點的網友認為，將國家級非物質文化遺產融入日常包裝，是一次大膽而有益的創新嘗試，讓年輕一代在消費中自然而然地接觸和感受到了傳統文化之美。他們欣賞包裝上精緻的燈彩圖案和濃郁的傳統年節氣息，認為這正是品牌對中國農曆新年的誠意致敬。

消費日報、新浪網報導，1月中旬有不少網友貼出照片實測顯示，雙層起士堡直徑僅8公分，小於成人手掌；板燒雞腿堡肉餅減薄30%，巨無霸肉餅厚度不足歷史產品一半。網友用耳機盒對比，稱漢堡「僅比盒體略大」。

除了漢堡尺寸爭議外，麥當勞的價格調整也成為關注焦點。大陸麥當勞大部分餐品的價格出現調漲，漲幅普遍在人民幣0.5元至1元（新台幣2.3元到4.5元）不等。就連被網友調侃為「窮鬼套餐」的1+1隨心配套餐，也出現漲人民幣1元的組合方式，讓不少精打細算的網友感到失望。

