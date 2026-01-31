陸客入住清邁民宿數天…房東開門驚見「垃圾山」崩潰：睡這不難過？

出外旅遊也要保持公德心。有民宿房東在網上發文抱怨遇到奧客的不快經歷﹐他出租位於泰國清邁的民宿予中國旅客，幾天後收回時卻「傻眼」，房間連浴室地上全都是垃圾，有用過的保特瓶、吃剩的泡麵，可是垃圾桶卻沒滿，吹風機掉在地上的垃圾旁邊，情況慘不忍睹，於是在網上公審洩忿，「我收的只是基本正常清潔費用啊，客人也請你為自己健康著想，稍微整理一下啊」。

不少網友都罵離譜，「當地板是垃圾桶」、「太瘋，有時真的不懂為什麼可以住成這樣」。

「你是我，你會怎麼做？」有民宿房東在Threads上發文發圖，指將位於清邁的民宿出租數天後，收回房間時崩潰「我真的傻眼」。他發現床底有喝用完的保特瓶、吃剩的泡麵，馬桶上有「噴射式痕跡」，「太噁心了，地板是黏黏的」。

從照片可見，房間的桌椅、床底及浴室均遍佈垃圾，有大量食物包裝、包特瓶塑膠袋、吃過的泡麵；浴室則有多個用完的衛生紙捲筒、膠帶，連吹風機用完都隨意丟在地上。讓原PO崩潰，「住幾個晚上，睡在垃圾堆旁邊都不會舒服吧？客人也請你為自己健康著想，稍微整理一下啊」，他還問其他民宿房東面對這情況會如何處理。

不少網友也留言，「要好幾千耶！」、「真的有夠誇張！為什麼他們可以把房間住成這樣，超噁心」、「把地板當垃圾桶在用」、「我以前經營民宿時也遇過，有人用紙箱裝了五天都沒沖掉的衛生紙，當然還一定會留半杯泡麵在那邊」。

有網友建議「如果是透過 Airbnb，就檢舉然後跟他收清潔費。」、「直接用信用卡扣他的押金」、「租給這種客人真的要先收押金才行」。

文章授權轉載自《香港01》