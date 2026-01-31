快訊

守護病犬消失3個月！老高回來了 感性吐露：在沒失去時竭盡全力做好

只因男友要分手？台中30歲無業母疑害死3歲、8歲兒子…恐涉這條罪

陸客入住清邁民宿數天…房東開門驚見「垃圾山」崩潰：睡這不難過？

香港01／ 撰文／喬納森
民宿房間示意圖。圖／pixabay
民宿房間示意圖。圖／pixabay

出外旅遊也要保持公德心。有民宿房東在網上發文抱怨遇到奧客的不快經歷﹐他出租位於泰國清邁的民宿予中國旅客，幾天後收回時卻「傻眼」，房間連浴室地上全都是垃圾，有用過的保特瓶、吃剩的泡麵，可是垃圾桶卻沒滿，吹風機掉在地上的垃圾旁邊，情況慘不忍睹，於是在網上公審洩忿，「我收的只是基本正常清潔費用啊，客人也請你為自己健康著想，稍微整理一下啊」。

不少網友都罵離譜，「當地板是垃圾桶」、「太瘋，有時真的不懂為什麼可以住成這樣」。

「你是我，你會怎麼做？」有民宿房東在Threads上發文發圖，指將位於清邁的民宿出租數天後，收回房間時崩潰「我真的傻眼」。他發現床底有喝用完的保特瓶、吃剩的泡麵，馬桶上有「噴射式痕跡」，「太噁心了，地板是黏黏的」。

從照片可見，房間的桌椅、床底及浴室均遍佈垃圾，有大量食物包裝、包特瓶塑膠袋、吃過的泡麵；浴室則有多個用完的衛生紙捲筒、膠帶，連吹風機用完都隨意丟在地上。讓原PO崩潰，「住幾個晚上，睡在垃圾堆旁邊都不會舒服吧？客人也請你為自己健康著想，稍微整理一下啊」，他還問其他民宿房東面對這情況會如何處理。

不少網友也留言，「要好幾千耶！」、「真的有夠誇張！為什麼他們可以把房間住成這樣，超噁心」、「把地板當垃圾桶在用」、「我以前經營民宿時也遇過，有人用紙箱裝了五天都沒沖掉的衛生紙，當然還一定會留半杯泡麵在那邊」。

有網友建議「如果是透過 Airbnb，就檢舉然後跟他收清潔費。」、「直接用信用卡扣他的押金」、「租給這種客人真的要先收押金才行」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀：

新例首日巴士安全帶「卡住」　男乘客崩潰怒罵　網民建議要這樣做

攜兩袋加腳架搭巴士　女生扣安全帶呻：論盡搞唔掂　網民：企好過

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陸麥當勞春節新包裝慘被吐槽「祭祖用」 官方回應了

繼日前被大陸網友文吐槽，所購買的漢堡「縮水」、「大小和馬卡龍差不多」後。有大陸網友發帖稱，最近麥當勞2026年春節推出的...

不滿鄰居擺鞋架擋路 她掛「婆婆遺照」反擊慘遭蛋洗

28日在湖南張家界，因鄰居在樓道放置鞋架影響通行，在多次投訴無果後雙方爆發「走廊大戰」，女子竟將婆婆遺照掛到樓道，不料卻遭鄰居丟雞蛋反擊。 據《極目新聞》報導，1月28日，湖南張家界的熊女士稱，

陸客入住清邁民宿數天…房東開門驚見「垃圾山」崩潰：睡這不難過？

出外旅遊也要保持公德心。有民宿房東在網上發文抱怨遇到奧客的不快經歷﹐他出租位於泰國清邁的民宿予中國旅客，幾天後收回時卻「傻眼」，房間連浴室地上全都是垃圾，有用過的保特瓶、吃剩的泡麵，可是垃圾桶卻沒滿，

人生大驚喜？7旬老人心臟不適去醫院檢查 竟被告知「宮內早孕」

大陸媒體報導，寧夏吳忠市一名73歲老人因心臟不適，這個月22日前往吳忠市人民醫院檢查。家屬29日通過醫院公眾號查詢電子報...

認為反光鏡「影響風水」 女子掰歪設施釀險…社區出手反制

中國上海閔行區中虹浦江苑北區一處小區主幹道上的交通安全反光鏡，原本用於提醒司機注意近90度急轉彎的對向來車，卻在居民眼中變成「照妖鏡」，引發一場持續兩個多月的「掰鏡」風波。近日，多位居民向《新聞坊》同心服務平台投訴，稱該鏡子屢遭人為掰歪、扭轉，甚至完全背對路面，導致轉彎處視線受阻，多次發生碰擦事故，行車安全隱患大增。而這一次，僅於源於一女子嫌「風水」不好。

為拍破冰片…她拿滾水淋陌生車擋風玻璃 全網撻伐：太沒品

1月21日，安徽一女子拍片自述，為做破冰實驗，她隨機挑選了陌生車輛，用開水澆淋了被冰雪覆蓋的車輛擋風玻璃（大銀幕），遭到全網追罵。隨後女子澄清稱，先前淋的是她妹妹的車，但未得到網友諒解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。