人生大驚喜？7旬老人心臟不適去醫院檢查 竟被告知「宮內早孕」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸寧夏吳忠市一名73歲老人因心臟不適去醫院檢查，結果檢查報告竟稱老人「宮內早孕」，且「不排除胚胎停育可能」。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
大陸寧夏吳忠市一名73歲老人因心臟不適去醫院檢查，結果檢查報告竟稱老人「宮內早孕」，且「不排除胚胎停育可能」。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

大陸媒體報導，寧夏吳忠市一名73歲老人因心臟不適，這個月22日前往吳忠市人民醫院檢查。家屬29日通過醫院公眾號查詢電子報告時驚嚇地發現，檢查報告竟顯示老人「宮內早孕」，且「不排除胚胎停育可能」，報告甚至還詳細描述老人的子宮形態、妊娠囊大小等婦科指標。

消息在網上傳開後，網友紛紛留言稱：「真是人生中的大驚喜！」、「年齡不是問題，只要心懷夢想，生命總有奇蹟發生。」、「活久見啊！」。

對此，寧夏吳忠市人民醫院30日發布「情況說明」表示，經查，患者陳某於1月22日到超聲影像科就診。醫院於1月29日上傳電子檢查報告，因當日醫院醫學影像存儲與傳輸系統故障，且工作人員審核把關不嚴導致電子報告單信息錯誤。

吳忠市人民醫院表示，已第一時間向患者致歉，同時全面排查同期所有電子報告。院方將徹底整改，杜絕此類事情發生。

大陸寧夏吳忠市一名73歲老人因心臟不適去醫院檢查，結果檢查報告竟稱老人「宮內早孕」，且「不排除胚胎停育可能」。圖／取自微博
大陸寧夏吳忠市一名73歲老人因心臟不適去醫院檢查，結果檢查報告竟稱老人「宮內早孕」，且「不排除胚胎停育可能」。圖／取自微博

子宮 醫學

