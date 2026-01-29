認為反光鏡「影響風水」 女子掰歪設施釀險…社區出手反制

中國上海閔行區中虹浦江苑北區一處小區主幹道上的交通安全反光鏡，原本用於提醒司機注意近90度急轉彎的對向來車，卻在居民眼中變成「照妖鏡」，引發一場持續兩個多月的「掰鏡」風波。近日，多位居民向《新聞坊》同心服務平台投訴，稱該鏡子屢遭人為掰歪、扭轉，甚至完全背對路面，導致轉彎處視線受阻，多次發生碰擦事故，行車安全隱患大增。而這一次，僅於源於一女子嫌「風水」不好。

事發地點位於46號樓附近的一處直角彎道。居民李女士表示，自2025年11月起，反光鏡頻頻被掰動，物業修復後又被破壞，已持續超過兩個月，有一次兩輛車沒看到對方，直接撞在一起，兩人吵架堵路很久，前後電瓶車都過不去。她說，鏡子偏掉時，轉彎全靠「盲猜」，每次開車都心驚膽戰。另一位居民補充，現在歪了，他也習慣了，晚上看不見，只能按喇叭、閃燈，並指萬一有電瓶車竄出來就麻煩了。

記者實地探訪發現，鏡子原設在綠化帶中，角度可同時兼顧雙向來車視野，是小區2012年交付以來就存在的公共安全設施。居民普遍認同其重要性，認為能看到對向車子太必要了。

調查顯示，幕後「黑手」竟是一位住在46號樓底樓的女士。她認為反光鏡正對自家門口，會「照射」家中，影響風水，甚至導致家人身體不適、時運不佳。經「大師」指點，她認定鏡子像「照妖鏡」一樣「鎮」著自家，於是多次將其掰歪或扭轉。

該女士丈夫羅先生接受記者聯繫時坦承就是風水問題，又指他們又不是妖怪，鏡子像照妖一樣對著自己家，心裡不舒服，老婆身體不好。他認為鏡子「根本沒人看」，對交通影響不大。但面對記者提問「掰鏡會讓別人開車不方便」，他卻回應「實際上不影響」，就算經過，也沒多少人看鏡子。

居委會黨總支書記俞曉介紹，經調查確認為該戶所為。物業多次溝通無果，為化解矛盾，曾增設另一面鏡子分置兩邊，讓車輛與住戶「各看各的」，該女士一度同意。但不久後家中再遇不順，她轉而將兩面鏡子全部掰歪。小區保安隊長劉守順也表示，開車業主也多次投訴，他們找了女事主好幾次，對方就是不同意。

1月21日，屬地啟動「三所聯動」機制（居委、物業、派出所），社區民警上門對該戶進行普法教育，告知破壞公共設施可能承擔法律責任。1月22日下午，物業用水泥將反光鏡永久固定。俞曉透露，男主人已口頭承諾為小區安全著想，保持現狀；民警也明確告誡，若再破壞或因鏡子歪斜導致事故，當事人需承擔相應責任。

目前，反光鏡已恢復正常功能，小區交通隱患得到緩解。

延伸閱讀：

福建男帶傷流浪柬埔寨街頭 當地華人開直播助找到家人

男子擅闖四川貢嘎山未開發區 失聯後獲救遭罰款兼追繳過萬救援費

文章授權轉載自《香港01》