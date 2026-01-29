快訊

哥倫比亞失聯飛機證實墜毀 機上15人全罹難…包括當地1名議員

剴剴案劉彩萱二審不會判死原因曝 律師批自由意志虐死童不夠泯滅人性？

為拍破冰片…她拿滾水淋陌生車擋風玻璃 全網撻伐：太沒品

香港01／ 撰文：唐雪艷
涉事女子在用開水澆車。（湖南日報社）
涉事女子在用開水澆車。（湖南日報社）

1月21日，安徽一女子拍片自述，為做破冰實驗，她隨機挑選了陌生車輛，用開水澆淋了被冰雪覆蓋的車輛擋風玻璃（大銀幕），遭到全網追罵。隨後女子澄清稱，先前淋的是她妹妹的車，但未得到網友諒解。

破冰實驗到底用的誰的車？

《極目新聞》報導，網傳影片顯示，涉事女子自稱有人說把熱開水倒在被厚雪覆蓋的汽車擋風玻璃上，會令玻璃炸開。好奇之下，她也燒了開水到停車場做實驗，將滾水淋在積雪達7、8厘米厚的紅色汽車的「大銀幕」上，積雪隨熱水淋下而融化。

在她準備說熱水不會令玻璃爆裂時，疑似傳來玻璃開裂的聲響，影片隨即戛然而止。當網友詢問是誰的車時，女子稱是隨機挑選的，該回應引發全網追罵。她後續發佈了澄清內容，改稱先前淋的車是她妹妹的車，並非隨機選取的車輛。

該澄清也未得到網友的諒解，紛紛指責該女子自私：「為了流量真是沒下限」「你得到車主同意了嗎？」「又蠢又自私」「這違法了吧」「又在演戲，真是個戲精」「此女太沒品」。

湖南萬和聯合律師事務所李健律師表示，若女子行為造成了他人車輛損壞，依法應當承擔賠償責任，情況嚴重的還可能面臨被治安管理處罰。即使是自己的車，也不能借網絡傳播誤導大眾。

車玻璃能用開水澆雪嗎？

嚴寒天氣下車窗玻璃溫度極低，驟然澆淋熱水會導致玻璃瞬間熱脹冷縮，輕則出現裂紋，重則直接碎裂。

即使澆完水車窗表面無破裂，但其內部結構已被破壞。行駛中一旦遭遇路面顛簸、風壓變化等，極易突然碎裂，引發安全事故。要安全除冰，應該採用汽車暖風機、噴霧除冰雪劑或手動刮冰。

延伸閱讀：

安徽女老師宿舍病歿2天方被發現　家屬控校方失職：缺勤無人問津

是瘤不是胖！　安徽女半年暴增58斤　臉腫手麻竟是尿毒症晚期

文章授權轉載自《香港01》

車主

延伸閱讀

強烈寒氣流入…日本東京29日下午可能降雪 防走路滑倒用「企鵝步」

玖壹壹大銀幕合體！電影「功夫」夢幻同框　春風爛臉也要演

影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

告別後擋風玻璃？從Polestar到Ferrari 揭開這場設計革命背後的真相

相關新聞

為拍破冰片…她拿滾水淋陌生車擋風玻璃 全網撻伐：太沒品

1月21日，安徽一女子拍片自述，為做破冰實驗，她隨機挑選了陌生車輛，用開水澆淋了被冰雪覆蓋的車輛擋風玻璃（大銀幕），遭到全網追罵。隨後女子澄清稱，先前淋的是她妹妹的車，但未得到網友諒解。

大陸杭州首家「AI機器人餐廳」營業 機器人掌勺還會推薦菜品

浙江省杭州市首家「AI機器人餐廳」營業，從烹飪到服務，都由機器人協同完成。

湖南00後美術生「刮膩子」 團隊年入100萬 已接到外國訂單

近日，00後美術生「刮膩子」（台灣稱批土）一年營收100多萬元人民幣(約14.3萬美元)的消息登上微博熱搜。短視頻創作者...

體大研生教騎單車 1節課800元2節包會 網：這要花錢學？

騎自行車還要花錢學？當上海體育大學研三學生李隆順把「上門教成人騎車」作為創業項目時，身邊不少人表示疑惑。但這個看似反常識...

折疊手機到東北 屏幕秒變「碎碎冰」 維修店教一招防範

第27屆哈爾濱冰雪大世界正式開放以來，來自全中國的遊客到東北體驗冰天雪地，當攜帶折疊屏的南方小土豆被東北的雪景震撼，「啪...

馬年12花車60隊伍 年初一巡遊尖沙咀 麥當勞、Labubu拜年

香港農曆新年重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」，將於大年初一（2月17日）晚在尖沙咀上演盛大新年派對。今年有近60隊來自香港...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。