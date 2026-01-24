堪比八點檔？癱瘓夫被妻拋棄告離婚 岳父出庭當代理人竟「反轉立場」

快訊

香港01／ 撰文：許靖雯
大陸一名女子因受不了照顧癱瘓的老公，搞出婚外情後要求離婚。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
大陸一名女子因受不了照顧癱瘓的老公，搞出婚外情後要求離婚。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

近日，大陸爆出一起離婚案引發網友熱議，江蘇一名33歲男子癱瘓在床，期間妻子出軌並懷了第三者的孩子，她提出離婚遭拒後，兩人對簿公堂。令人震驚的是，法庭上女方父親竟然擔任男方的代理人，直變成岳父替女婿告自己女兒。

《央視新聞》報導，大陸一名謝姓男子出身貧窮，2015年他遇到段姓女子，為了能成家，他心甘情願成為段家上門女婿。婚後，他辛勤工作，洗衣做飯，體貼照顧妻子。2020年他們的兒子出生，這是他人生最幸福的時刻。

可惜幸福的日子並不長，2023年他感冒發燒，便放了一盆炭在房間取暖，卻沒想到一氧化碳中毒，事後雖然搶救過來，但全身癱瘓，嚴重到一句話都說不出來。

最初段姓女子也對丈夫照料周全，但時間一長，她也忍受不了，兩人感情越來越淡。後來，她出軌懷孕，最後迫不及待向丈夫提出離婚。

面對妻子紅杏出牆，謝姓男子當然很氣憤，但為了家庭和兒子，他並不同意離婚。2025年5月，女方起訴到法院，稱「丈夫無法履行責任，缺乏家庭責任」要求離婚。

因為謝姓男子被鑑定為無民事行為能力人，打官司必須要有法定代理人，於是他的岳父挺身而出，欲替女婿維護權益。但令人沒想到是的，雖然岳父是女婿的代理人，但他卻在法庭上「立場大轉彎」，稱支持他們離婚，更爆料女兒並非親生，不希望她守活寡，既然已經懷孕了，希望她能有新生活。

這一連串的發展令律師都非常意外，稱代理人的責任須以謝姓男子的利益為重，要是離婚後不聞不問，把他扔在一邊不管死活，構成遺棄罪，需要負刑事責任。

案件傳到網上，不少網友都痛斥女方薄情寡義，但也有人稱理解她，「一輩子面對癱瘓丈夫，真的很難。」目前案子還在審理中。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

文章授權轉載自《香港01》

夫妻 離婚 妻子 丈夫 出軌 一氧化碳中毒

