上海女網購斑節蝦 煮熟後蝦肉變藍！客服：不影響食用

中國上海有消費者近日表示，自己在盒馬網購了斑節蝦（又名花竹蝦），沒想到煮熟後蝦肉竟然變藍，嚇得她不敢食用。對此，盒馬回覆，蝦肉變藍和多種環境因素有關，「不影響食用。」

《現代快報》報導，1月20日，王女士花了40多元人民幣(約新台幣180元)在盒馬網購了斑節蝦，煮好後便放入雪櫃，之後再加熱時突然發現有一隻蝦滲出藍色液體，而蝦身大部份都變藍，只有少部份是正常的顔色。看到這樣「變異」的蝦，王女士食不下咽。

隨後她立刻聯繫盒馬客服，希望得到一個解釋。對此，客服回應，「蝦變藍跟多種環境有關，例如養殖環境，不影響食用。」蝦是供應商直供的商品，銷售門店不負責檢測，商品主頁有顯示相關檢測報告，但王女士檢查了商品包裝，并未發現。

為了搞清楚蝦肉為什麽會變藍，王女士將蝦保留下來，並計劃送專業機構檢測，同時也向12345（當地政務服務便民熱線）和12315（當地消費者投訴平台）反映情況。盒馬方面則表示，如果蝦有檢測出不安全成份，會承擔檢測費用，並跟進後續處理。

文章授權轉載自《香港01》