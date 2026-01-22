旺角餐廳因「生意難做」結業 最後10天推出特色菜單引熱議

香港餐飲業結業潮仍未結束，有食客於網上發文慨嘆，旺角有餐廳因「生意難做」而結業，在最後營業的10天，餐廳推出應景特色菜單，他拍下照片分享，引來網友發揮創意，創作各種搞笑「碟頭飯」餐名。

另有網友慨嘆香港經濟不景氣，「香港做生意真的很難，租金貴、人工又高，又不敢賣太貴，生意很慘」、「除了租金問題，人少了，生意不好也撐不下去」、「人不停地走，都往北去消費，香港哪裡還有生意！店舖結業自然會有更多人失業」，有網友則說「整條街都是空鋪，找另一家比較便宜又大的，再戰江湖，食物的味道和質素很好，哪裡都有人做生意」。

該食客於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文發照片表示，「又一小店敵不過貴租而結業」，並提到該餐廳位於旺角。

旺角餐廳結業應景餐牌引熱議

照片見到，餐牌上寫著「生意難做，最後營業10天」，結業日為1月31日，中午12時至晚上6時1至7號餐一律48元（港幣，約台幣195元），其中1至3號餐名十分特別，分別為「結業牛腩飯」、「執笠豬扒飯」及「後會有期炒飯」。樓主解謎說，「後會有期炒飯」實質為「生炒雞粒炒飯」。

網友紛紛提議各種創意餐名，「有沒有『山水有相逢例湯』」、「倒閉破產湯麵」、「窮到㶶丁麵」、「光榮結業河」、「乾炒魷魚河」、「By ebye肉粒飯」、「入不敷出羊腩飯」、「榮休火腩飯」、「飯後甜點：散水餅」。

有網友慨嘆，「我看到好多都過年前收起來」、「年尾要結帳」、「所以我只會去不同的小店吃飯，不會去連鎖店，盡量幫忙吧，沒辦法」，有網友就建議「去新落成的屋邨開餐廳，不太好，食物熱度還可以，服務太慢」。

