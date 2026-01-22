她洗澡忘關水龍頭害社區變「溜冰場」 全家動員剷冰撒鹽補救

中國甘肅蘭州一女子深夜洗澡後，忘記關好熱水器水龍頭，結果大量熱水流出至小區道路，在寒冷的深夜迅速結成厚冰，令小區一夜之間變成「溜冰場」。為了緊急補救，王女士一家更上演「父剷冰、母撒鹽」的贖罪戲碼，並向受影響的鄰居致以誠摯歉意。

《先鋒新聞》消息，甘肅蘭州的王女士拍片向小區居民道歉，她自述晚上洗澡後，忘記關閉熱水器的水龍頭，水從6樓一直流到小區道路上，約持續了9小時。

小區變溜冰場，食鹽被買光？

王女士表示，父親早起鍛煉時發現小區變成溜冰場，剛開始以為是鄰居家中的熱水器沒關好，後來才得知是自己家造成，隨即號召全家人緊急下樓鏟冰。

王女士一家將小區商店所有的食鹽全部買走，父親早上5時許開始鏟冰，母親跟在後面撒鹽。對於自己的「大頭蝦」行為，王女士深表歉意，表示「一個人怎麼能捅出這麼大的簍子，對不起大家」。

一家人積極地補救，得到網民的稱讚，稱「是熱心一家人」。王女士透露，大家的誇讚讓父親覺得不好意思，她已被父親「罵了一頓」。

對此，網民們忍不住調侃，「業主出門買鹽，跌了好幾跤，店鋪說賣完了」、「智商不詳心地善良」、「不用道歉，我不住你們小區」、「2026闖禍第二人」。

文章授權轉載自《香港01》