癌母假車禍詐財抵醫藥費 兒拍影片勸「不要害別人」反讓一票網友捐款

過往老人假車禍詐財，子女夥同訛詐的事情不少見。但近日，一位湖北男子懷疑患癌母親假車禍詐財，大發雷霆怒斥「你不要害別人」，甚至發影片提醒網友不要上當受騙，此舉反引來不少人激情捐款，究竟怎麼回事？

《封面新聞》報導，男子解釋，他母親今年64歲，去年患口腔癌以來花了家裡人民幣11萬元（約新台幣49.9萬元）治療費。因為擔心醫藥費，老人家多次有過假車禍詐財的想法，希望這樣可以減輕兒子壓力。所以當他接到交警電話，稱母親可能被貨車撞倒時，一下子情緒崩潰。

為了還貨車司機清白，男子拿起手機對着母親，錄下兩人對話，「別人說沒有撞倒你，你是不是假車禍詐財？你騙人的話，到處都有監控，你要自己出（治療錢）。你不要禍害別人。」

看到兒子憤怒，老人家才羞愧承認確實想詐財，「我想他（貨車司機）有保險，就動了歪心思，就是想搞錢。」男子說，老人家生病思想很難扭轉，為了不要害人害己，他決定將兩人對話的影片發在網上，希望大家看到他母親後躲避。

沒想到這段影片在網上一石激起千層浪，播放量超千萬。不少網友表示，雖然不滿老人家的詐財，但也能理解，「她只是想替兒子減輕壓力。」當然也有人罵老人家沒有公德心。

隨着事件引來越多人關注，男子考慮到經濟原因，決定公布手機號碼，接受外界捐款，於是不少網友直接往他支付寶轉帳，少則人民幣一兩元（約新台幣4.5-9元），多則人民幣上千（約新台幣4542元），最後總共湊了人民幣2萬多元（約新台幣9萬元）。當地的養老院也表示可以提供免費護理，希望幫男子減輕壓力。

男子稱，這次網友給了人民幣2萬多元治療費，可以應付母親最近的一次治療，後續捐款就不接受了，大家是覺得他孝順才伸出援手，但也怕有人用放大鏡審視他，擔心辜負外界期望。

文章授權轉載自《香港01》