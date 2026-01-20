快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

聽新聞
0:00 / 0:00

癌母假車禍詐財抵醫藥費 兒拍影片勸「不要害別人」反讓一票網友捐款

香港01／ 撰文：許靖雯
過往老人假車禍詐財，子女夥同訛詐的事情不少見。但近日，一位湖北男子懷疑患癌母親假車禍詐財，大發雷霆怒斥「你不要害別人」，甚至發影片提醒網友不要上當受騙，此舉反引來不少人激情捐款。示意圖/AI生成
過往老人假車禍詐財，子女夥同訛詐的事情不少見。但近日，一位湖北男子懷疑患癌母親假車禍詐財，大發雷霆怒斥「你不要害別人」，甚至發影片提醒網友不要上當受騙，此舉反引來不少人激情捐款。示意圖/AI生成

過往老人假車禍詐財，子女夥同訛詐的事情不少見。但近日，一位湖北男子懷疑患癌母親假車禍詐財，大發雷霆怒斥「你不要害別人」，甚至發影片提醒網友不要上當受騙，此舉反引來不少人激情捐款，究竟怎麼回事？

《封面新聞》報導，男子解釋，他母親今年64歲，去年患口腔癌以來花了家裡人民幣11萬元（約新台幣49.9萬元）治療費。因為擔心醫藥費，老人家多次有過假車禍詐財的想法，希望這樣可以減輕兒子壓力。所以當他接到交警電話，稱母親可能被貨車撞倒時，一下子情緒崩潰。

為了還貨車司機清白，男子拿起手機對着母親，錄下兩人對話，「別人說沒有撞倒你，你是不是假車禍詐財？你騙人的話，到處都有監控，你要自己出（治療錢）。你不要禍害別人。」

看到兒子憤怒，老人家才羞愧承認確實想詐財，「我想他（貨車司機）有保險，就動了歪心思，就是想搞錢。」男子說，老人家生病思想很難扭轉，為了不要害人害己，他決定將兩人對話的影片發在網上，希望大家看到他母親後躲避。

沒想到這段影片在網上一石激起千層浪，播放量超千萬。不少網友表示，雖然不滿老人家的詐財，但也能理解，「她只是想替兒子減輕壓力。」當然也有人罵老人家沒有公德心。

隨着事件引來越多人關注，男子考慮到經濟原因，決定公布手機號碼，接受外界捐款，於是不少網友直接往他支付寶轉帳，少則人民幣一兩元（約新台幣4.5-9元），多則人民幣上千（約新台幣4542元），最後總共湊了人民幣2萬多元（約新台幣9萬元）。當地的養老院也表示可以提供免費護理，希望幫男子減輕壓力。

男子稱，這次網友給了人民幣2萬多元治療費，可以應付母親最近的一次治療，後續捐款就不接受了，大家是覺得他孝順才伸出援手，但也怕有人用放大鏡審視他，擔心辜負外界期望。

延伸閱讀：

SpaceX指中國發射衛星差200米險撞星鏈 陸媒列證據反批「碰瓷」

菲方人員持刀挑釁中國海警 專家：菲律賓軍方以「武裝漁民」碰瓷

文章授權轉載自《香港01》

捐款 口腔癌 長輩

延伸閱讀

影／國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

全民權證／昇達科 兩檔升空

力成、金寶 權證認購閃亮

逛玉市小心「隱形地雷」！攤商1擺設遭疑碰瓷 內行揭20年前老套路

相關新聞

癌母假車禍詐財抵醫藥費 兒拍影片勸「不要害別人」反讓一票網友捐款

過往老人詐財，子女夥同訛詐的事情不少見。但近日，一位湖北男子懷疑患癌母親詐財，大發雷霆怒斥「你不要害別人」，甚至發影片提醒網友不要上當受騙，此舉反引來不少人激情捐款，究竟怎麼回事？

今年2月是823年一遇的「特殊月份」？陸媒打臉：曆法、數學站不住腳

時間即將來到2月，近期在大陸社群媒體上關於「2026年2月很特殊」的相關討論廣為流傳，並以「轉發得財運」鼓動分享。不過相...

男揹嬰跑渣打馬 選手號碼布扣在嬰兒外衣 15公里被停賽

前日渣打香港馬拉松賽事期間，有一名男跑手胸前揹著嬰兒參賽，引起公眾對該名嬰兒福祉的熱議。

女兒喉嚨卡卡不適就醫 竟在這部位夾出食物嚇壞眾人 網友：真的很難受

魚刺卡喉嚨很常見，但被豆芽菜卡住卻相當罕見。一名爸爸在網路上分享女兒有驚無險的經歷，表示女兒吃飯時一直說喉嚨有東西卡住，於是帶她到醫院檢查，沒想到醫師最後竟從舌根與會厭（喉部重要結構）之間的縫隙，夾出一整條完整的豆芽菜。

大廈窗外曬「臘肉」？ 真相曝光笑翻網友：老鼠的晚餐

窗下曬臘肉？有網友在社群平台發照片，指在西環有住戶，在窗外掛有十多串「臘肉」，但細看之下是一隻隻雞翅及雞腿，情況令人傻眼。不少網友笑言，「老鼠的晚餐」、「風鈴來了」。

創業客製化祭品紙紮走紅 做一支手機需耗時30小時

近年來，傳統紙紮祭品產業出現一位年輕「賽博匠人」——1993年出生於湖南的阿岳。他不做流水線的金銀元寶、童男童女，而是專門為委託人手工訂製逝者生前喜愛的現代物品：Nintendo Switch、電競電腦、智慧型手機、電動刮鬍刀…這些充滿「賽博龐克」風格的紙紮作品，自2024年在社群媒體上爆紅，單條製作過程影片最高播放量達數無數個網友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。