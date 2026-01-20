今年2月是823年一遇的「特殊月份」？陸媒打臉：曆法、數學站不住腳

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
時間即將來到2月，近期在大陸社群媒體上關於「2026年2月很特殊」的相關討論廣為流傳，並以「轉發得財運」鼓動分享。不過相關說法屬於典型的「求轉發」謠言，內容在曆法與數學上都站不住腳。

相關討論指出，今年2月有四個星期日、四個星期一、四個星期二、四個星期三、四個星期四、四個星期五和四個星期六。這種情況每823年才會出現一次。

相關討論又稱，這被稱為「財運」，請分享給至少5個人或5個群組，財運將在4天內降臨。相關討論出現在短影音平台，部分發文者還會將相關文字變成語音影片。

上觀新聞指出，平年的2月共28天，正好是4個完整的星期，這28必然包含4個周一到周日。也就是說，不用間隔823年，任何一個平年，都符合相關網路上所說的特殊要求。

進一步調查還發現，每隔數年就有新版本的相關消息出現。例如，2011年曾有消息稱當年「10月是特殊月」、「每隔823年才會出現一次」，因為當年10月的周五、六、日各有5個；2014年又有消息稱當年8月是「特殊月」，理由同樣是週五、六、日各有5個。但只要稍稍計算一下，就不難識破謠言。

報導稱，這類謠言其實是利用人們對數字的不敏感、對曆法的陌生，以及不太會認真計算謠言所說的情況，從而把常見的曆法現象包裝成難得一遇的現象，再通過「轉發獲財運」等誘導式傳播，乃至推銷自己的服務，其本質都是網路行銷。

