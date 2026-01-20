女兒喉嚨卡卡不適就醫 竟在這部位夾出食物嚇壞眾人 網友：真的很難受

快訊

香港01／ 喬納森／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

魚刺卡喉嚨很常見，但被豆芽菜卡住卻相當罕見。一名爸爸在網路上分享女兒有驚無險的經歷，表示女兒吃飯時一直說喉嚨有東西卡住，於是帶她到醫院檢查，沒想到醫師最後竟從舌根與會厭（喉部重要結構）之間的縫隙，夾出一整條完整的豆芽菜。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，分享自己也曾有食物卡在會厭的痛苦經驗，「那種感覺真的很不舒服，之後就很少吃了」。

該名爸爸在Threads發文並附上照片，分享這段特別的經歷。他表示，女兒吃飯時說喉嚨怪怪的，「等了兩個小時還是一直覺得卡卡的」，於是帶她到醫院求助。結果醫師使用直視喉鏡，成功夾出一條豆芽菜，並解釋是因為「舌根與會厭之間有個縫隙，食物容易卡在那裡」。

爸爸事後慶幸沒有釀成大礙，雖然醫療費花了3,750港元（約台幣15,150元)，但也算長了見識，還自嘲那是一條「價值3,750元的豆芽菜」。

網友：我也試過，那種感覺真的很痛苦

貼文引來大量網友留言回應，「也太誇張了吧，這條豆芽菜是完全沒咬嗎」、「之前聽說會厭炎可能會致命，真的很可怕」、「難怪有人吃東西都會把豆芽菜挑掉」、「我試過那種感覺，真的很痛苦，後來就很少吃那個了」。

也有不少網友分享自身驚險經歷，「我以前被水蓮卡住，怎麼乾嘔、猛咳都弄不出來，還好水蓮夠長，我直接伸手進去拉出來，從此不敢再吃水蓮」、「我之前在那個位置卡過魚刺，用壓舌板那樣照還看到尾端，伸手摸得到它卡在骨頭縫裡，一直想吐，弄了好久，差點要放棄去醫院，結果最後自己成功拔出來」。

文章授權轉載自《香港01》

