快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

創業客製化祭品紙紮走紅 做一支手機需耗時30小時

香港01／ 撰文／陳進安
紙紮作品包括智慧型手機、電動刮鬍刀等。（極目新聞）
紙紮作品包括智慧型手機、電動刮鬍刀等。（極目新聞）

近年來，傳統紙紮祭品產業出現一位年輕「賽博匠人」——1993年出生於湖南的阿岳。他不做流水線的金銀元寶、童男童女，而是專門為委託人手工訂製逝者生前喜愛的現代物品：Nintendo Switch、電競電腦、智慧型手機、電動刮鬍刀…這些充滿「賽博龐克」風格的紙紮作品，自2024年在社群媒體上爆紅，單條製作過程影片最高播放量達數無數個網友。

1月13日，阿岳接受《極目新聞》採訪時分享了自己的轉行故事。他高中畢業後曾到廣州打工，2024年才正式投身紙紮行業。「這是中年人的一次衝動」，他坦言。家族有肝癌遺傳史，父親和爺爺都在50多歲時因病離世，讓他開始思考：生命有限，該做些有意義的事。兒時幫老師傅做過紙紮的經歷，讓他覺得這份手藝「有人性、有溫度」，於是他毅然轉行。

有別於市面大量生產的粗糙產品，阿岳的每件作品都從建模開始，用相紙一刀一剪、手工黏貼，力求高度還原。單單一部客製化智慧型手機，就需要耗時約30小時。他說，雖然客製化很耗精力，但希望為大家提供一個管道，讓逝者帶走生前最喜歡的東西。

這些年，許多委託背後的故事深深打動他。其中最讓他印象深刻的，是2024年一位女性委託：為突然離世的丈夫訂製數位產品。這對情侶相戀七年，熬過異地戀，2024年初才領證結婚，不料半年後丈夫就意外離世。她特別要求做兩人一起玩過的遊戲相關紙紮。阿岳回憶，女生講述生活點滴時「特別溫柔有禮貌」，還說會帶著愛人的回憶繼續往前走。

起初，家人朋友都不理解他為何選這行，但聽過這些真摯的故事後，態度漸漸轉變。一位朋友感慨：「這不是用錢能衡量的。」

臨近年關，阿岳的訂單依然爆滿，但他卻主動希望適當減少數量，只為把每件作品做到極致。在B站帳號簡介裡，他寫下一句令人動容的話：「希望大家永遠用不上我的產品。」

延伸閱讀：

「仙氣女警」執勤片瘋傳！網友讚有驚喜：靚過明星驚人身份曝光

女子吃早餐｢睡死叫不醒｣ 絕美女警輕拍喚醒顛倒眾生影片瘋傳

文章授權轉載自《香港01》

Switch 智慧型手機

延伸閱讀

蘋果新Siri攜手谷歌Gemini 馬斯克批反競爭行為

高機密個資恐外流！日核安機構職員赴陸遺失公務手機 已通報相關機構

62歲李連杰正面回應「換心、換血」謠言：我心臟又沒病 幹麼換心臟

影／綠營彰化縣長人選拍板 陳素月耶誕夜忙不停　藍營角逐者這麼說

相關新聞

創業客製化祭品紙紮走紅 做一支手機需耗時30小時

近年來，傳統紙紮祭品產業出現一位年輕「賽博匠人」——1993年出生於湖南的阿岳。他不做流水線的金銀元寶、童男童女，而是專門為委託人手工訂製逝者生前喜愛的現代物品：Nintendo Switch、電競電腦、智慧型手機、電動刮鬍刀…這些充滿「賽博龐克」風格的紙紮作品，自2024年在社群媒體上爆紅，單條製作過程影片最高播放量達數無數個網友。

大廈窗外曬「臘肉」？ 真相曝光笑翻網友：老鼠的晚餐

窗下曬臘肉？有網友在社群平台發照片，指在西環有住戶，在窗外掛有十多串「臘肉」，但細看之下是一隻隻雞翅及雞腿，情況令人傻眼。不少網友笑言，「老鼠的晚餐」、「風鈴來了」。

廣州萬人進山「畫馬」！爬陡坡翻圍牆有人跌倒 園方緊急關閉路線

馬年將至，一些行山跑步愛好者發起的創意徒步玩法「畫馬」走紅，上萬人湧入廣州大夫山森林公園打卡，期間有人爬陡坡翻圍牆還不慎跌倒，景區只能將「畫馬路線」關閉。

因乞討相戀5年共收入145萬 男方豪給近50萬「聘金」驚悉女方已婚

離婚男子與女子在青海西寧街頭行乞時偶遇，隨後兩人開始戀愛關係。期間，男子向女子轉帳逾11萬元（人民幣，下同，約台幣元49.9萬元）「聘金」，惟發現女子尚未離婚，遂將其告上法庭要求返還。法院一審判決女方返還80%後，女方不服判決提起上訴。

Threads尋物奇蹟！香港人妻加拿大雪地弄丟婚戒 同鄉速找回「交貨」

2026年好人好事！加拿大多倫多受強烈冬季風暴侵襲，有身在當地的香港人妻於網上求助，因玩雪不慎丟失求婚戒指，她與丈夫苦尋3小時仍未找到，表示「這枚戒指對我們來說真的非常重要...

不滿客人要求拍照…陸名餐廳服務員批「長這樣我可憐你」 飯碗沒了

近日，大陸上海一間人均消費約人民幣765元（約新台幣3471元）的「黑珍珠餐廳」（大陸美食榜單），有顧客不滿工作人員拍照的效果、要求重拍，竟遭對方辱罵「長這樣我真可憐你」、「吃到1.4萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。