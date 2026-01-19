大廈窗外曬「臘肉」？ 真相曝光笑翻網友：老鼠的晚餐

窗下曬臘肉？有網友在社群平台發照片，指在西環有住戶，在窗外掛有十多串「臘肉」，但細看之下是一隻隻雞翅及雞腿，情況令人傻眼。不少網友笑言，「老鼠的晚餐」、「風鈴來了」。

有網友在Facebook群組「西環變幻時」發照片，表示「猜一下是什麼」。相片見到，有住戶在大廈窗外掛了十多串深啡色的物體在晾曬，看似是「臘肉」，從另一張相近拍，看到原來是醃了的雞翅及雞腿。

不少網友笑言「風鈴來了」、「臘雞翅」、「封麈三俠」、「餵老鼠食物，老鼠爬水管很厲害」。有人認為不可思議「好吃什麼！瘋了」、「樓下曬衣服的，多虧了他不少」。

文章授權轉載自《香港01》