因乞討相戀5年共收入145萬 男方豪給近50萬「聘金」驚悉女方已婚

香港01／ 撰文／孫聖然
大陸一名離婚男子與女子在乞討時相遇相戀，事後才知道女方已婚。 示意圖／ingimage
離婚男子與女子在青海西寧街頭行乞時偶遇，隨後兩人開始戀愛關係。期間，男子向女子轉帳逾11萬元（人民幣，下同，約台幣元49.9萬元）「聘金」，惟發現女子尚未離婚，遂將其告上法庭要求返還。法院一審判決女方返還80%後，女方不服判決提起上訴。

根據「中國裁判文書網」顯示，2020年10月，貴州的彭先生在青海西寧街頭行乞時，與來自寧夏同為行乞的張女士偶遇認識。彼時，彭先生已離異，張女士也稱自己與前夫離婚，雙方建立戀愛關係並以夫妻名義同居。

期間，張女士向彭先生索取聘金20多萬元（約台幣90萬元）。2024年7月，男方先後轉帳11.19萬元。同年，兩人感情破裂，男方發現張女士與丈夫的婚姻關係仍處存續狀態。

分手後，彭先生索取錢款未果，指責女方是以結婚為名索要彩禮，利用感情騙取錢財，一氣之下將其起訴至固原市原州區人民法院，請求法院判令被告返還不當得利款11.19萬元。法院判決，酌定由被告向原告返還已支付聘金的80%，即8,9536元（約台幣40.6萬元）。

然而，對於該筆款項，張女士並不認為是聘金。二人在五年間共同行乞，合共收入32萬元（約台幣145萬元），她主張這筆錢是「共同乞討所得及保姆費」。張女士不服一審判決，向固原市中級人民法院提起上訴。

2025年9月16日，二審法院對此案進行公開審理。法院認為，張女士未提交相關證據證實案涉款項是「共同行乞所得及保姆費」，而彭先生提交的證據，足以證實轉款的目的是締結婚姻而進行贈與。9月25日，二審法院判決駁回上訴，維持原判。

文章授權轉載自《香港01》

聘金 戀愛

