Threads尋物奇蹟！香港人妻加拿大雪地弄丟婚戒 同鄉速找回「交貨」

香港01／ 撰文：桃樂斯
香港一名人妻發文稱在加拿大雪地遺失戒指，另一名香港女子便與男友透過金屬探測器，順利將其找回。圖／取自Threads@kellyli0324、@innnnnntung
2026年好人好事！加拿大多倫多受強烈冬季風暴侵襲，有身在當地的香港人妻於網上求助，因玩雪不慎丟失求婚戒指，她與丈夫苦尋3小時仍未找到，表示「這枚戒指對我們來說真的非常重要」，自責不已，希望網友幫忙轉發消息，如有人尋獲可主動聯絡，願意提供一點酬勞作為答謝。

在她發文2小時後，竟有另一名香港女子和男友帶著金屬探測器，在雪地成功尋回戒指，短短4小時已經完成「交貨」。大批網友紛紛大讚香港人效率「世界第一」，直呼「香港人也太猛了吧，連在雪地裡都找得到？」、「要有香港人的效率加上不貪心的心態才辦得到！能幫助別人的那種快樂是無價的」、「雖然天氣很冷，但感受到的是滿滿的溫暖」。事主也感動回應，「真的非常謝謝大家，讓我好感動。」

多倫多雪地遺失求婚戒指 香港人妻發文求助

有身處在多倫多的香港人妻於本周五（16日）近中午12時在threads發文，指當地大雪期間因在芬治路 （Finch Avenue）和美麗徑（Milliken Boulevard）對面的鴻福海鮮大酒樓附近玩雪，意外遺失求婚戒指，相信是被埋藏在雪底。她與先生苦苦尋覓3小時仍未能找到，「手指、腳趾冷到幾乎失去知覺」，既自責亦對丈夫感到抱歉，「因為這枚戒指是他挑選了很久，並且辛苦存錢才買下來的」。

女主人：戒指很重要 若有拾獲並歸還者願提供微薄酬勞

原PO進一步表示，「這枚戒指對我們來說真的非常重要」，懇請網友幫忙轉發貼文，抱著一絲希望，認為待積雪融化後或許還有機會尋回，也呼籲「如果有人看到，拜託私訊聯絡我們」，並表示「會提供一點酬勞作為答謝」。同時也希望有人能分享曾在雪地遺失物品、最終成功找回的經驗，作為夫妻倆之後再返回現場繼續尋找的參考。

港女生利用金屬探測器 成功尋回戒指

事隔約2小時後，有另一名香港女生在貼文留言，指和男友透過金屬探測器 (Metal detector）在雪地尋回戒指，已主動聯絡原PO「交貨」，而整個過程從遺失、發文求助到成功交收，僅用了大概4小時，原PO亦感激回覆「非常感謝大家，真的好感動」。

網友形容「太狂了」

不少網友驚呼這簡直是奇蹟，「香港人也太強了吧，連在雪地裡都找得到？」、「在白茫茫的雪地裡找到戒指，就像在人海中遇到命中注定的人一樣，好好珍惜戒指和另一半」、「整件事充滿愛意，看了都讓人眼眶濕潤」、「實在是近期最感人的貼文」、「雖然天氣很冷，但感受到的是滿滿的溫暖」。

港人效率被封「世界第一」：實在太強了！

有留言讚嘆香港人的效率「世界第一」，「戒指不見已經很誇張，最誇張的是有人這麼快就找回來」、「要有香港人的效率加上不貪心才能做到！能幫到人那種快樂是無價的」、「原本以為會是樂極生悲的故事，沒想到變成樂於助人的奇蹟，香港人真的太猛了」、「事件原本的驚訝程度：100%；沒想到竟然找回來，驚訝程度：100000000000%」、「Threads的威力真的很大，大家要善加利用」。

熱心女子感謝網友祝福

該名熱心女子事後在社群平台發文表示，在獲得網友讚賞與祝福後，很快就收到加拿大移民部確認核准她永久居民身份的電子郵件。她表示，「謝謝那位留言祝福我的人，好想把這份幸福傳遞給所有人」，整起事件圓滿落幕，可說是好人有好報的最佳寫照。

延伸閱讀：

女子餐廳遺失鑽戒後淚崩 老闆徒手從馬桶掏回

宏福苑大火／小妹妹痛失米妮公仔 熱心網友二手平台尋回主動購入

文章授權轉載自《香港01》

2026年好人好事！加拿大多倫多受強烈冬季風暴侵襲，有身在當地的香港人妻於網上求助，因玩雪不慎丟失求婚戒指，她與丈夫苦尋3小時仍未找到，表示「這枚戒指對我們來說真的非常重要

