不滿客人要求拍照…陸名餐廳服務員批「長這樣我可憐你」 飯碗沒了

近日，大陸上海一間人均消費約人民幣765元（約新台幣3471元）的「黑珍珠餐廳」（大陸美食榜單），有顧客不滿工作人員拍照的效果、要求重拍，竟遭對方辱罵「長這樣我真可憐你」、「吃到1.4萬（人民幣，約新台幣6.3萬元）再讓我服務」。事件衝上微博熱搜，引發網友不同看法，「工作人員這麼拽嗎？」、「工作人員有拍照的義務」。

《網易新聞》報導，這名上海餐廳的工作人員對顧客不滿拍照效果，要求重拍的行為怨氣滿腹。他直接在微信朋友圈放出顧客無打碼的相片，並發文辱罵「長這樣我真可憐你」、「兩人才1400（人民幣，約新台幣6352元），什麽時候吃到1.4萬（人民幣）再讓我服務你好嗎」、「老子是前台接待，不是專業攝影師」。照片可看出，兩位顧客一男一女，親密坐在一起，餐桌上放置蠟燭，看起來像是在慶祝。

事後，餐廳老闆稱已開除該員工，並移交律師團隊來處理。有網友查到這間餐廳主打法式料理，被評為「黑珍珠上榜一鑽餐廳」，消費不菲，每個人平均要人民幣765元。

事件衝上微博熱搜後，網友評價兩極，有人站在顧客這邊，認為「這麼高價格的餐廳消費，要求工作人員拍照很正常」、「就算不滿意重拍，也不應該把別人相片發到朋友圈」。

但也有人力挺工作人員，認為「工作人員沒有拍照的義務」、「顧客吃飯就算再貴又不包含拍照服務，憑什麼對工作人員要求那麼多」。

文章授權轉載自《香港01》