揭丈夫出軌反被判「拍片道歉15天」！她邊對不起邊狂曬新證據
大陸河南三門峽1名女子，因在網上公開丈夫出軌證據，遭到丈夫以「侵犯名譽權」告上法院。法官判她需連續15天在網路平台公開道歉。不過該女子選擇以反諷方式「履行判決」，每天在影片中道歉同時，再曝光丈夫與小三的出軌細節，引起網友熱烈討論。
湖北日報集團全媒體「極目新聞」報導，女子牛某某在個人短影音帳號上，從1月12日至16日，已連續5天發布對老公的「道歉」影片，單條影片點讚量超70萬，目前帳號粉絲已逾40萬。
在已發布的多段影片中，牛某某詳細提及了丈夫的真實姓名、工作單位等資訊，並稱因丈夫與已婚女同事持續5年婚外情，自己在社交平台曝光2人姓名、工作單位及消費證據等，並存在不當言論，遭丈夫起訴侵犯名譽權，法院判決她公開道歉。
細看影片內容發現，牛某某附上了丈夫為1名女子購買衣物等多樣物品的消費記錄、法院判決書，以及先前發布的侵權內容，反諷丈夫「滿足職工物質與生理需求」、「兩人是真愛」等。有網友對該女子的行為評價：「看似判決道歉，實則公開處刑。」
牛某某曬出的判決書載明，被告牛某某處理家庭矛盾時，未通過正當管道尋求合法救濟，而是通過在對社會公眾公開平台，以文字、視頻的形式發布侮辱、攻擊性的言論，對原告高某的社會評價造成一定的負面影響，侵犯了原告的名譽權，依法應當承擔侵權責任。被告應當刪除其在百度貼吧、抖音等平台帳號上發布的、有關原告及其家人的資訊，並停止繼續發布，同時在其上述帳號上發布向原告賠禮道歉、消除影響、恢復原告名譽的內容。
據牛某某此前披露的資訊，丈夫為三門峽當地1家煤礦的中層幹部。16日下午撥打該煤礦多個部門電話進行核實，但一直無人接聽。
三門峽市相關部門工作人員表示，已經關注到此事並正在核查，已有相應的工作組與男方單位了解情況，至於後續是否公開發布情況說明尚不清楚，「會根據我們核實的情況，看是男方單位或者涉事當地進行回應。」
針對該女子的「道歉」方式，北京隆安律師事務所合夥人杜潔認為，法院對判決指定的行為執行負有監督職責，若道歉內容不符合生效判決要求，或涉嫌新的侵權，法院有權要求行為人調整內容。
