大陸網友列9項最難接受香港文化！「不能隨地做1事」惹共鳴

香港01／ 撰文：布萊恩
香港島空照圖。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照
大陸及香港文化差異常掀熱議，對大陸人來說最難接受的香港文化又是什麼呢？大陸社交平台小紅書近日熱傳「你最無法接受的香港文化」發文，大陸網友列出9項令他們難以接受的「香港文化」，包括「冰飲料加3元港幣」、「加服務費」、「不能攜帶外食」、「冷氣太冷」等，當中有1樣無法在香港隨地做的事情引起共鳴，許多直呼「為什麼不能做？」。

不過，有網友認為每一處地方都有自己文化習慣，應該入鄉隨俗，「能不能停止互相傷害互相抹黑」。

這是最難接受的香港文化？大陸社交平台小紅書近日流傳「你最無法接受的香港文化是什麼？」、「你最難接受的香港文化是什麼？」等相似帖文，讓大陸網友分享感受，並標籤了「#文化差異的煩惱」。

綜合大陸網友所言，香港多項文化、日常生活習慣都無法理解，難以接受，包括「冰飲料加3元」、「加服務費」、「冷氣太冷」、「餐廳不能外帶飲料……被發現還會罰款……」、「吃飯要併桌」、「中英文夾雜！」、「什麼都投訴，喜歡投訴，小小事都要投訴」，以及「服務態度好差」，舉例「和餐廳服務員說話都不理人」、「服務態度奇差無比，我一開始以為是歧視大陸客，跟着香港親戚，才發現香港人也會挨罵」。

至於當中最難以接受的香港文化，大部份大陸網友都認為是「不能在街上隨便蹲下」，不理解為何會被視為不雅行為，「在大陸都隨便蹲，為什麼香港不能蹲？」、「我沒有蹲在路中間，但路過的有些人就會用鄙視的眼神看我」。

有網友嘗試解畫，「可能他們（香港）覺得不雅觀吧？」、「不過說真的香港灰塵那麼大，蹲下來基本就是在吸塵」、「蹲在路中心，或專挑窄的路蹲，叫其他人怎樣走路？」、「（香港）整體感覺特別不舒服不適應，可能是高度商業化的問題吧，感覺每個人都好忙沒有人情味，還是大陸舒服一點去哪都能聊幾句，有些人不愛說話也不會給人冷漠的感覺」。

不過亦有網友認為，每個地方都有自己文化習慣，應該入鄉隨俗，「能不能停止互相傷害互相抹黑」、「每個地方都有不同，最緊要入鄉隨俗，不好找架吵」。

文章授權轉載自《香港01》

