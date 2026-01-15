什麼都可以抄？大陸街頭驚見1山寨知名美妝店 台韓網友全傻眼

台灣人出國除了喜歡去日本以外，南韓也是十分熱門的國家之一，其中當地最大連鎖美妝店「OLIVE YOUNG」更是許多人到南韓必逛的口袋名單。不過，近日有韓媒指出，中國大陸的街頭竟然出現類似OLIVE YOUNG的招牌，就連名字也取得十分接近，讓一票南韓網友傻眼。

據韓媒報導，有民眾在大陸發現一間類似南韓知名美妝店「OLIVE YOUNG」的門市，不僅招牌、店內裝潢、購物袋設計都與OLIVE YOUNG相似，就連店名「ONLY YOUNG」也十分雷同。報導指出，山寨店家在抖音開設帳號後，宣傳影片還用K-POP當作背景音樂，疑似試圖強化品牌形象。截至目前，ONLY YOUNG的抖音帳號共獲得6.6萬個讚，4870名粉絲關注。

對此韓媒透過微信詢問該店家是否屬於南韓品牌，對方卻毫無回應。事實上，OLIVE YOUNG曾進軍上海，但在2016年時，因受到限韓令影響，出現營收問題而選擇退出大陸市場。業界人士懷疑，恐怕山寨店家並非單純仿冒，而是蓄意混淆消費者，「此舉不只讓誤認品牌的消費者受到損失，更對南韓美妝品牌形象及長期發展造成負面影響」。

新聞底下，許多南韓網友傻眼直呼，「我快瘋了」、「真的嗎？居然連美妝店也要抄襲」、「居然取名『ONLY YOUNG』，也太天才，哈哈哈」、「假貨氾濫」、「愛抄襲也不是一、兩天的事情了」、「也太沒良心了吧」。

不少台灣網友也表示，「不意外，之前許多日本品牌都出現盜版」、「然後再過一陣子，他們說不定就會告原版是盜版，就像無印良品一樣」、「他們的彩妝誰敢用？」、「雖然出現這個不意外，但還是很傻眼啦」。