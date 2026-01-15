睡覺治百病？「中藥偷摻安眠藥」醫院吊銷執照 患者成癮了

河北石家莊一間醫院在中藥劑裡添加安眠藥，近60名患者反映「喝完就想睡覺，停藥後有戒斷反應」。當地市場監管局透露，該醫院存在添加安眠藥行為，已被吊銷執照，此外又因非法行醫被罰款人民幣10萬元（約新台幣45萬元）。

《封面新聞》報導，2025年5月16日，網路博主大斌（化名）舉報，有一劉姓消費者透露，他通過互聯網問診，在石家莊普澤中醫院購買了治療失眠的中藥，服用後很快昏昏欲睡。兩人將該中藥液送至專業檢測機構進行檢測。

中藥液檢測出催眠藥成分 屬國家管制精神藥品

廣州某檢測技術中心出具的《檢驗檢測報告》顯示，送檢的280克中藥液中，地西泮成分含量為27.2μg/g。地西泮是鎮靜催眠藥，具有抗焦慮、鎮靜催眠、抗驚厥、肌肉鬆弛等作用，是國家管制的第二類精神藥品。若違規使用，可被追究刑事責任。

大斌稱，劉姓患者是通過普澤中醫院在網頁發佈的廣告與之取得聯繫，通過線上問診、付款，由該院將中藥液直接郵寄至患者手中。

近60名患者自述停藥後有戒斷反應

普澤中醫院在中藥裡加安眠藥的行為被曝光後，陸續有近60名患者聯繫他，表示曾購買過同款中藥液，服用後也是很快就昏昏欲睡，且在停藥後，出現了戒斷反應。

企查查顯示，河北普澤醫養服務有限公司石家莊中醫醫院因嚴重違法，已於2025年6月14日被橋西區市場監督管理局吊銷營業執照。

同年，橋西區衛生健康局也對該院作出了罰款人民幣10萬元，暫扣或吊銷許可證、執照的處罰。其違法事實為「使用三名非衛生技術人員從事診療活動時間超過一年」。

文章授權轉載自《香港01》