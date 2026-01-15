媽媽躲車後不出…陸女童哭喊狂追找嘸人 崩潰倒地身亡

中國湖南一名9歲女童近日因父母離異，在與媽媽外出遊玩、返回爸爸家時發生意外身亡，引發社會關注。據了解，媽媽將孩子送回爸爸家後，擔心女兒不捨，選擇偷偷離開，並刻意躲起來不讓女兒找到，最終導致悲劇發生。

綜合陸媒報導，根據現場監視器畫面，女童發現媽媽不見後，情緒激動地追出門找媽媽，在停車場內不斷呼喊「媽媽」、四處奔跑尋找，但媽媽並未回應，甚至躲在汽車後方，避免被女兒找到。之後女童疑因情緒崩潰、過度激動暈倒，送醫搶救仍不治。醫院診斷死因為心因性休克。

女童姑姑指出，孩子平時健康無病史，認為孩子媽媽當時若不是那麼決絕地離開「哪怕能回頭看一眼」，悲劇或許可以避免。

心因性休克是指心臟作為幫浦的功能喪失，無法維持最低限度的心排血量而引起的休克，若搶救不及，會導致器官缺氧甚至死亡。