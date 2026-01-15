快訊

伊朗證實示威已2000死！全國斷網下死傷數字如何驗證？

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

FAA：伊朗短暫關閉領空 僅准國際航班起降例外通行

百年美食天津「狗不理」英文名叫Go Believe 網友讚：神翻譯

香港01／ 撰文：盧詩文
天津一家狗不理包子門店招牌。（狗不理官網）
天津一家狗不理包子門店招牌。（狗不理官網）

近日，有網友發文稱，發現大陸百年老字號天津「狗不理」包子竟使用「Go Believe」作為英文名稱，與「狗不理」的中文發音巧妙呼應。一名天津狗不理包子門店工作人員稱：選用「Go Believe」作為英文名，一方面是順應市場喜好，另一方面也是為了方便向外國賓客介紹。

公開資料顯示，狗不理包子是始創於1858年的天津著名小吃，中華老字號、國家級非物質文化遺產。創始人「狗子」發明水餡半發麵工藝，包子口感柔軟、鮮香不膩。因其生意繁忙無暇應酬，被稱為「狗子賣包子不理人」，故名「狗不理」。

據《界面新聞》報導，近日有網友在社交媒體發帖稱，自己在商場入駐品牌標牌上看到狗不理包子的英文名竟是「Go Believe」，恰好與「狗不理」發音相似。

評論區中，有網民表示從未聽說過這一譯名，也有網友認為翻譯得頗為「信達雅」。還有網友分析，若使用拼音或按字面直譯為「Dog Ignore」似乎都不太合適，「還是叫GO BELIEVE好聽」。

1月10日，有陸媒記者通過天眼查進一步查詢得知，狗不理集團股份有限公司早在2007年就已申請該商標，目前商標專用權期限為2022年5月28日至2032年5月27日。

一家狗不理包子門店的工作人員則表示，選用「GO BELIEVE」作為英文名，一方面是順應市場喜好，另一方面也是為了方便向外國賓客介紹。

據了解，狗不理集團股份有限公司成立於1991年，法定代表人張彥森，註冊資本6500萬人民幣(約新台幣2.9億元)，旗下擁有多家全資子公司。截至2025年7月，狗不理在全國有12家門店，覆蓋5個城市。

延伸閱讀：

「30歲睡遍頂流」網紅司曉迪遭自家老闆起訴　要求歸還賬號加賠錢

獨居者App｢死了麼｣改名Demumu　創始人解畫：新名字源於Death

文章授權轉載自《香港01》

包子 英文

延伸閱讀

陳美鳳讚他「暖心三寶爸」！曬蔣萬安穿圍裙燉雞湯 成品口味評價曝光

宜蘭最近在紅什麼美食？藏身樸實小店裡的「美味烤魚」平價、份量足 愛吃辣最推「胡椒魚」

巴黎美食戰區也有台灣之光！超人氣街頭麵包四選

板橋江子翠美食推薦！ 越南料理「真豪越泰美食」必點牛肉河粉、越南麵包，泰式料理也好吃

相關新聞

百年美食天津「狗不理」英文名叫Go Believe 網友讚：神翻譯

近日，有網友發文稱，發現大陸百年老字號天津「狗不理」包子竟使用「Go Believe」作為英文名稱，與「狗不理」的中文發音巧妙呼應。一名天津狗不理包子門店工作人員稱：選用「Go Believe」作為英文名，一方面是順應市場喜好，另一方面也是為了方便向外國賓客介紹。

提油救火？陸網紅司曉迪自爆「30歲睡遍頂流」 老闆怒開噴要求賠償

大陸網紅博主司曉迪（微博帳號@iamroosie）日前於微博突然發布多條爆料，自稱與鹿晗、檀健次、蔡徐坤、范丞丞、林更新、黄明昊、王安宇等十多名大陸頂流男藝人存在私密關係...

陸網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」 大陸麥當勞官方回應了

有大陸網友發文吐槽自己購買的麥當勞漢堡「縮水」，「大小和馬卡龍差不多」，引發許多網友也紛紛評論稱感覺麥當勞漢堡尺寸越來越...

深圳小區門禁App充斥彈窗廣告 住戶斥擾民：開門受阻回家不順暢

深圳多個小區居民集體投訴，原本便民的門禁App淪為廣告平台，每次出門或回家利用App開閘門時被迫觀看彈窗廣告，不僅嚴重影響出行效率，相關App更曾因違規收集私隱被網信辦通報。

江西19歲男生失聯近半年 疑被騙柬埔寨 單親母隻身闖園區無果

江西19歲男生去年7月告知母親，將與同學結伴前往南昌旅行，然而出發十天後失聯，其行動軌跡曾出現在雲南、廣西等地，並最終指向柬埔寨。為尋回兒子，男生的母親同年12月隻身前往柬埔寨，還曾進入電騙園區。在當地輾轉一個月無果後，於近日返程回國。

女兒定居國外感寂寞 江蘇59歲超高齡產下一名男嬰圓夢

1月9日，59歲（虛歲）的鄒女士在江蘇蘇州張家港市第一人民醫院順利產下一名體重4斤4兩的男嬰，不僅圓了她再為人母的夢想，更刷新了當地孕婦生產年齡紀錄，成為張家港市迄今最高齡產婦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。