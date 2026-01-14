快訊

曾中風又罹癌 連戰2年前被目擊滿頭白髮…二媳婦曝他健康狀況

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

聽新聞
0:00 / 0:00

提油救火？陸網紅司曉迪自爆「30歲睡遍頂流」 老闆怒開噴要求賠償

香港01／ 撰文：吳真銘
大陸網紅司曉迪。圖／取自微博
大陸網紅司曉迪。圖／取自微博

大陸網紅博主司曉迪（微博帳號@iamroosie）日前於微博突然發布多條爆料，自稱與鹿晗、檀健次、蔡徐坤、范丞丞、林更新、黄明昊、王安宇等十多名大陸頂流男藝人存在私密關係，並曬出「床照」、聊天記錄等「證據」，震驚大陸娛樂圈。

1月8日，司曉迪的經紀公司老闆王大發通過微博帳號「發發的記事本」發佈聲明，宣佈以「違反經紀合約」為由起訴旗下藝人司曉迪，並向被牽連的男藝人及大眾道歉，引發網路關於「40片安眠藥」、「男藝人集體沉默」等爭議焦點的激烈討論。

王大發在微博帳號「發發的記事本」發佈聲明。圖／取自微博
王大發在微博帳號「發發的記事本」發佈聲明。圖／取自微博

王大發在微博中稱，司曉迪在2026年1月2日至3日期間，未經公司同意擅自在微博、抖音等平台，發佈與鹿晗、范丞丞、林更新等十餘位男藝人的「親密關係」內容，並宣稱「30歲前睡遍頂流」，相關話題閱讀量破十億，嚴重違反《新媒體經紀代理協議》約定條款。

事發的第一時間，王大發及公司其他同事與司曉迪聯繫，試圖阻止她的「胡言亂語」，但司曉迪掛斷通話之後仍然繼續發。經多次詢問了解，司曉迪稱那天自己心情不好，偷吃了40片安眠藥物思諾思，但並非想輕生。在公司的內部會議中，王大發回顧整起事件發現，司曉迪曾對她及其他員工「說下無數謊言」，她決定放棄公關，轉而起訴。

在起訴狀中，王大發要求司曉迪名下所有社交媒體帳號歸公司所有；索賠違約金及經濟損失人民幣200萬元（約新台幣905.9萬元）並申請法院凍結其帳號（禁止登錄、刪文等操作）。

此文引發眾多爭議，關於服藥說法的真實性，有網友評論稱思諾思屬嚴格管制的二類精神藥品，單次處方量通常約幾片至十幾片，普通人幾乎無法合法獲取40片，質疑服藥說法是「將女性污名化為瘋女人」的公關手段。

也有網友指出，目前被牽連的男藝人僅發佈聲明稱司曉迪的言論為失實、誤導，但未真正起訴。王大發在影片中解釋，未起訴是因擔憂司曉迪的精神狀態，「輿論會譴責明星逼死人」。她還說，如果有其他藝人願意聯合起訴，她願意承擔律師費。部分網友認為，這反而「捶了」爆料的真實性。

大陸網紅司曉迪曬出與藝人的床照。圖／取自微博
大陸網紅司曉迪曬出與藝人的床照。圖／取自微博

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

陸網紅爆料與鹿晗等男星關係親密還睡了 曬出「床照」震撼全網

與鹿晗真分手？網紅司曉迪「床照」爆料後 爆關曉彤交往同劇男星

文章授權轉載自《香港01》

網紅 藝人 親密關係 老闆

相關新聞

提油救火？陸網紅司曉迪自爆「30歲睡遍頂流」 老闆怒開噴要求賠償

大陸網紅博主司曉迪（微博帳號@iamroosie）日前於微博突然發布多條爆料，自稱與鹿晗、檀健次、蔡徐坤、范丞丞、林更新、黄明昊、王安宇等十多名大陸頂流男藝人存在私密關係...

陸網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」 大陸麥當勞官方回應了

有大陸網友發文吐槽自己購買的麥當勞漢堡「縮水」，「大小和馬卡龍差不多」，引發許多網友也紛紛評論稱感覺麥當勞漢堡尺寸越來越...

深圳小區門禁App充斥彈窗廣告 住戶斥擾民：開門受阻回家不順暢

深圳多個小區居民集體投訴，原本便民的門禁App淪為廣告平台，每次出門或回家利用App開閘門時被迫觀看彈窗廣告，不僅嚴重影響出行效率，相關App更曾因違規收集私隱被網信辦通報。

江西19歲男生失聯近半年 疑被騙柬埔寨 單親母隻身闖園區無果

江西19歲男生去年7月告知母親，將與同學結伴前往南昌旅行，然而出發十天後失聯，其行動軌跡曾出現在雲南、廣西等地，並最終指向柬埔寨。為尋回兒子，男生的母親同年12月隻身前往柬埔寨，還曾進入電騙園區。在當地輾轉一個月無果後，於近日返程回國。

女兒定居國外感寂寞 江蘇59歲超高齡產下一名男嬰圓夢

1月9日，59歲（虛歲）的鄒女士在江蘇蘇州張家港市第一人民醫院順利產下一名體重4斤4兩的男嬰，不僅圓了她再為人母的夢想，更刷新了當地孕婦生產年齡紀錄，成為張家港市迄今最高齡產婦。

搭車被小孩擋路…婦人怒嗆媽媽「我兒孫滿堂」 後續震驚網友

乘搭公車應互諒互讓，不要阻礙其他乘客。香港社群平台Threads流傳多段影片，指車廂內1名大媽因上車時被小孩擋路，與家長爆發罵戰，大媽斥責「有位就坐啊，別站在那裡喊啦！整天叫小朋友走，走什麼啊！」，港媽則反問「你是不是沒生過小孩啊？」。大媽聞言怒嗆「我生了好幾個像你的啊！我兒孫滿堂！」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。