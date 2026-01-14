提油救火？陸網紅司曉迪自爆「30歲睡遍頂流」 老闆怒開噴要求賠償

大陸網紅博主司曉迪（微博帳號@iamroosie）日前於微博突然發布多條爆料，自稱與鹿晗、檀健次、蔡徐坤、范丞丞、林更新、黄明昊、王安宇等十多名大陸頂流男藝人存在私密關係，並曬出「床照」、聊天記錄等「證據」，震驚大陸娛樂圈。

1月8日，司曉迪的經紀公司老闆王大發通過微博帳號「發發的記事本」發佈聲明，宣佈以「違反經紀合約」為由起訴旗下藝人司曉迪，並向被牽連的男藝人及大眾道歉，引發網路關於「40片安眠藥」、「男藝人集體沉默」等爭議焦點的激烈討論。

王大發在微博帳號「發發的記事本」發佈聲明。圖／取自微博

王大發在微博中稱，司曉迪在2026年1月2日至3日期間，未經公司同意擅自在微博、抖音等平台，發佈與鹿晗、范丞丞、林更新等十餘位男藝人的「親密關係」內容，並宣稱「30歲前睡遍頂流」，相關話題閱讀量破十億，嚴重違反《新媒體經紀代理協議》約定條款。

事發的第一時間，王大發及公司其他同事與司曉迪聯繫，試圖阻止她的「胡言亂語」，但司曉迪掛斷通話之後仍然繼續發。經多次詢問了解，司曉迪稱那天自己心情不好，偷吃了40片安眠藥物思諾思，但並非想輕生。在公司的內部會議中，王大發回顧整起事件發現，司曉迪曾對她及其他員工「說下無數謊言」，她決定放棄公關，轉而起訴。

在起訴狀中，王大發要求司曉迪名下所有社交媒體帳號歸公司所有；索賠違約金及經濟損失人民幣200萬元（約新台幣905.9萬元）並申請法院凍結其帳號（禁止登錄、刪文等操作）。

此文引發眾多爭議，關於服藥說法的真實性，有網友評論稱思諾思屬嚴格管制的二類精神藥品，單次處方量通常約幾片至十幾片，普通人幾乎無法合法獲取40片，質疑服藥說法是「將女性污名化為瘋女人」的公關手段。

也有網友指出，目前被牽連的男藝人僅發佈聲明稱司曉迪的言論為失實、誤導，但未真正起訴。王大發在影片中解釋，未起訴是因擔憂司曉迪的精神狀態，「輿論會譴責明星逼死人」。她還說，如果有其他藝人願意聯合起訴，她願意承擔律師費。部分網友認為，這反而「捶了」爆料的真實性。

大陸網紅司曉迪曬出與藝人的床照。圖／取自微博

