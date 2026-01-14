快訊

深圳小區門禁App充斥彈窗廣告 住戶斥擾民：開門受阻回家不順暢

香港01／ 撰文：唐雪艷
「親鄰開門」APP的彈窗廣告。（南方都市報）
深圳多個小區居民集體投訴，原本便民的門禁App淪為廣告平台，每次出門或回家利用App開閘門時被迫觀看彈窗廣告，不僅嚴重影響出行效率，相關App更曾因違規收集私隱被網信辦通報。

回家要先看廣告？　居民直呼「太不方便」

《奧一新聞》報道，深圳僑香村、龍威花園等小區居民稱，小區的門禁App充斥着彈窗廣告、購物推廣等各類廣告，「原本刷一下卡就能進門，現在得先看幾十秒廣告，回家的路愈來愈不順暢了！」

僑香村小區支持門禁卡、人臉識別和App三種開門方式，但這款「親鄰開門」App，不僅頻繁彈出廣告，還可能跳轉至第三方購物平台，關閉視窗的按鈕極小，極易誤觸廣告。

龍威花園位於深圳市龍崗區，居住着900多戶居民，自2023年起由國企改制的龍城城市運營服務集團有限公司提供物業管理服務，但門禁管理一直存在問題。

居民郭先生反映，小區使用的「聯掌門戶」App多次出現無法開門的問題，需要由保安開門。此外，該App經常彈出各種全屏廣告，誘導用戶點擊觀看短劇，App主頁更充斥電商購物、訂酒店、特價電影、短劇等廣告。有居民曾向物業管理公司投訴，但對方稱App是免費使用，「他們也管不了」。

「親鄰開門」App差評多　收集個人私隱被官方通報

「親鄰開門」App由深圳親鄰科技有限公司開發，官網信息顯示，該App已服務230個城市，進駐60000多個社區，服務7000多萬家庭，合作物業超12000個。不過，App下載頁面評論區充斥大量負面反饋，網民集中投訴「開門太慢」「廣告擾民」「侵犯私隱」等問題。

2025年5月6日，中央網信辦發布的通報中，「親鄰開門」App因未準確列出SDK（軟件開發工具包）收集使用個人信息的目的、方式、範圍，位列問題App名單。

龍威花園物業管理公司的工作人員稱，「聯掌門戶」App是小區長期使用的開門軟件，是上一任物業管理公司所留下，其離開時並未移交相關資料，所以管理處不清楚相關合作條款與廣告收入分配情況。對於住戶反映的廣告影響出行問題，管理處將與App運營方聯繫溝通解決辦法。

有業內人士透露，這類門禁App的廣告植入多為物業與運營方的「合作交換」，物業免費或低價使用軟件，運營方通過廣告盈利，但廣告收益如何分配、是否屬於小區公共收益則沒有明確說法。

文章授權轉載自《香港01》

