江西19歲男生失聯近半年 疑被騙柬埔寨 單親母隻身闖園區無果

江西19歲男生去年7月告知母親，將與同學結伴前往南昌旅行，然而出發十天後失聯，其行動軌跡曾出現在雲南、廣西等地，並最終指向柬埔寨。為尋回兒子，男生的母親同年12月隻身前往柬埔寨，還曾進入電騙園區。在當地輾轉一個月無果後，於近日返程回國。

出遊失聯後疑被電詐公司以16萬轉賣 母親崩潰

據《中國新聞周刊》報道，葉文斌是江西上饒市鉛山縣人，3歲時父親離世後全靠母親費女士獨自拉扯他和兄弟長大。在費女士眼中，兒子從小就懂事乖巧。因此，2025年7月28日，葉文斌提出「想和同學去南昌玩幾天」時，費女士沒有多追問。

2025年7月30日下午，一名自稱雲南邊境工作人員的人，用葉文斌的微信告知費女士葉文斌試圖出境，費女士當即急切請求對方將兒子遣送回來，卻得到「只能勸說孩子自行返回」的答覆。當晚，費女士和兒子進行了最後一次視訊通話，葉文斌始終未透露自己身處的環境，實時定位顯示在雲南省普洱市一間酒店。此後一周，葉文斌通過微信一直與母親保持聯繫，定位皆在雲南省。

8月7日，葉文斌失聯，手機保持關機狀態。費女士報警後，警方經查詢，告知她葉文斌曾從雲南普洱前往昆明，再到西雙版納，之後在廣西靖西「消失」。他出行同伴的最終去向，則指向了柬埔寨。

10月左右，一張聊天記錄截圖讓葉女士崩潰，當中顯示，「轉賣一名中國籍豬仔，葉文斌，19歲，因無業績、不服從管理，10萬元從蛇頭處購入，含近期開銷現16萬元出售，一手交錢一手交人。」文字上方還配了一張葉文斌的照片，照片裏，葉文斌的手臂和面部都有明顯的傷痕。

「我托人打聽後得知，確實有上過這條轉賣信息，但沒過幾天就被下架了，這意味着我兒子很可能已經被轉手倒賣。」費女士悲痛地說。

單親媽媽赴柬尋子 曾進入園區尋找線索

2025年12月5日，費女士孤身前往柬埔寨金邊。出發前，她曾兩次遭遇疑似「尋子線索」的對接，卻都以失望告終。

據她回憶，第一次對接，對方先開價20萬人民幣，原本約定見到孩子再付錢，後續卻突然要求先付款，出於警惕，她沒敢答應；第二次對方報價3.5萬美金，還說人已經到樓下了，卻堅決不同意她找的第三方拍照確認，最後對方以「耽擱時間太長」為由告知她，孩子已經被再次轉賣。

第二次對接發生在她啟程兩天前。費女士在網上結識了一名願意提供幫助的華人，抵達金邊後，她落腳在這名華人經營的酒店裏。

當地華人黎先生坦言，由於無法鎖定葉文斌可能被困的園區位置，尋人如同「大海撈針」，「他已經挨打了，現在大家最擔心的是他的生命安全」。

一個失聯者的家屬群組中曾傳出線索稱，自己被賣過3個園區，在第二個園區見過葉文斌。費女士查到孩子疑似是在第二個園區所在的木牌地區失聯，但多年在當地協助被騙人員脫困的華人王昊解釋，僅靠這一點根本無法鎖定葉文斌的具體位置。

費女士最終下定決心涉險進入園區探索。一個園區負責人曾多次向她發出邀約，她決定「赴約」：「我想救孩子的話，一定得和這些人接觸」。負責人直言自己從事招聘員工的工作，園區有自願過去的人，也有被買賣過去的人。他承諾，會發動身邊的人幫忙尋找葉文斌的線索。

尋子途中，費女士還接到匿名人士稱葉文斌在緬甸「已傷殘」，要求她下架尋子影片「談條件」，但後再無音信。

在王昊看來，想要保障被困人員的安全，家屬仍需要持續曝光，逼園區放人。但也有當地華人向費女士表示，「可能是輿論有點大，導致園區把葉文斌控制得更緊了。」

「能跑出來的人都是萬裏挑一，需要很好很好的運氣，這就是我去到那裏也沒結果的原因。」費女士稱，她將稍作整頓，再想辦法找到自己的孩子。

延伸閱讀：

江西19歲男失聯逾5個月 疑被16萬轉賣 單親母親赴柬埔寨尋子

船員赴柬埔寨轉機失聯 曾與妻通話暗示報警 海事系統無上船記錄

文章授權轉載自《香港01》