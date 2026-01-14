快訊

女兒定居國外感寂寞 江蘇59歲超高齡產下一名男嬰圓夢

香港01／ 撰文：陳進安
鄒女士圓夢。（江蘇新聞公眾號）
1月9日，59歲（虛歲）的鄒女士在江蘇蘇州張家港市第一人民醫院順利產下一名體重4斤4兩的男嬰，不僅圓了她再為人母的夢想，更刷新了當地孕婦生產年齡紀錄，成為張家港市迄今最高齡產婦。

這份遲來的喜悅，源自鄒女士心中多年的期盼。她的大女兒早已定居國外，隨著年歲增長，她與丈夫時常感到孤單寂寞，於是在她57歲那年，萌生了再要一個孩子的念頭。鄒女士回憶，這一步走得並不容易，但下定決心後，她便義無反顧地開始嚴格調理身體：調整作息、優化飲食，一切均嚴格遵循專業醫師建議。最終，在輔助生殖技術的幫助下，她成功妊娠，迎來了這份珍貴的二胎。

孕11周起，鄒女士正式在張家港市第一人民醫院建卡產檢。鑑於其超高齡（醫學上35歲以上即為高齡孕婦，59歲更屬極端超高齡），妊娠併發症、胎兒異常等風險大幅增加。醫院產科主任、主任醫師郭惠萍介紹，為確保母子安全，產科團隊為其量身定制了全面健康管理方案，包括深度系統檢查、逐一排查潛在隱患，並特別關注心理狀態，通過一對一專業溝通，幫助她緩解孕期焦慮。

孕程推進中，挑戰不斷湧現。進入中晚期後，鄒女士血壓逐步升高且波動劇烈，白蛋白、尿酸及腎功能指標相繼異常，雙腿嚴重浮腫。醫院迅速組織麻醉科、心內科、腎內科、新生兒科等多學科聯合會診，綜合評估後，決定把握最佳時機，在孕33周+5天時實施剖宮產手術終止妊娠，以最大限度保障母嬰安全。

手術當天，醫護團隊嚴密監測生命體徵，確保過程平穩順利。最終，男嬰順利誕生，哭聲響亮有力，隨即轉入新生兒科接受專業照護，目前各項指標穩定，母子平安。

病房內，鄒女士聽到孩子的第一聲啼哭時，眼淚奪眶而出，聲音微微顫抖：「那一刻，我心裏真的特別感動，沒想到，我竟真的圓了這個夢。」她由衷感謝醫護團隊的精心守護與鼓勵，成全了自己再做母親的心願。

文章授權轉載自《香港01》

