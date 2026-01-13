搭車被小孩擋路…婦人怒嗆媽媽「我兒孫滿堂」 後續震驚網友

搭乘公車應互諒互讓，不要阻礙其他乘客。香港社群平台Threads流傳多段影片，指車廂內1名大媽因上車時被小孩擋路，與家長爆發罵戰，大媽斥責「有位就坐啊，別站在那裡喊啦！整天叫小朋友走，走什麼啊！」，港媽則反問「你是不是沒生過小孩啊？」。大媽聞言怒嗆「我生了好幾個像你的啊！我兒孫滿堂！」。雙方持續爭吵，有乘客揶揄「生這麼多都不體諒人」，大媽則取出手機拍攝現場情況，沒有停口繼續責罵，直至影片結束。

影片引來網友熱議，有人不滿大媽舉動，揶揄「兒孫滿門又怎樣啊？」；但有不少網友認同大媽說法，「大嬸又說得對，有位子就坐吧，來回走來做什麼」、「那個年輕媽媽上車只顧著自己的小孩，完全不理後面擋住了其他人，看後面這麼多人」。也有網友認為不應爭吵，認為應互相忍讓，「退一步海闊天空」。

有網友在Facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載2段Threads影片，留言「大媽又在這裡吵什麼」。

第1段影片長約2分鐘，見到當時港媽站在通道上，小孩的奶奶則與後方的大媽爭吵，質問「你有事啊？」，大媽反駁「有什麼事啊？關你什麼事啊？」，奶奶斥責「為什麼跟我沒關係啊？根本就跟你沒關係！」，大媽亦回敬1句，不滿說：「當然關我事！又擋住我走路。有位置就坐啊！不要站在這裡啦！」。

這時港媽稱「塞滿人怎麼走啊？」，大媽反駁「哪有塞住啊？成天叫小朋友走，走走走，走什麼啊？」，港媽即反問「你是不是沒生過小孩啊？」，大媽聞言怒嗆「我生了好幾個像你的啊！沒生過小孩？我兒孫滿堂！」，有乘客揶揄「生這麼多都不體諒人」。

雙方持續爭吵，奶奶強調小孩是孫子，大媽表示「我叫你坐在這裡得罪你嗎？我管不管你小不小孩！你擋住人就不行！有位子就坐，你站在這裡做什麼？」，港媽則譏諷「這樣的人也有」。有乘客不滿車廂嘈吵，要求涉事者「下車吵啦，不要騷擾我們」。

第2段影片見到，港媽表示「不要說了」，但奶奶沒有收口，大媽取出手機拍攝現場情況，大聲說「看你那副樣子，我沒有孫子嗎？我兒孫滿堂啊！」直至影片結束還在爭吵。

網友看過影片議論紛紛，不少人認同大媽說法，「開車這麼久媽媽還不坐下」、「大嬸又說得對，有位子就坐吧，來回走來做什麼」、「現代人太自我中心了，有時真的會妨礙別人，上車又不走進車廂」、「那個年輕媽媽上車只顧著自己的小孩，完全不理後面擋住了其他人，看後面這麼多人」。

但亦有網友認為雙方不應爭吵，「一人少一句」、「退一步海闊天空」、「兩邊都不是什麼好人」。

文章授權轉載自《香港01》