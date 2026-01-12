離譜！成都61歲翁「17公分番薯」硬塞肛門 緊急開腹手術脫險

求職面試工要小心免墮陷阱。有女網友在網路上分享面試恐怖經驗，她見求職App有「筍工」（公司實際所給予的回報遠高於你所創造的附加價值）—— 薪資偏高的兼職美容接待員，可是面試時對方要求影印身份證已覺奇怪，後來表示可應徵更高薪職位，要她入房換校服，聲稱是「吸客用」，令她感覺有異，「完全不對勁」，藉故去廁所後離開。

2026-01-08 18:17