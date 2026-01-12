快訊

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

離譜！成都61歲翁「17公分番薯」硬塞肛門 緊急開腹手術脫險

香港01／ 撰文／盧詩文
近日，四川成都一名61歲男子因自行將一根長約17公分的番薯塞入肛門，經手術才取出。救護車示意圖。圖／AI生成
近日，四川成都一名61歲男子因自行將一根長約17公分的番薯塞入肛門，經手術才取出。救護車示意圖。圖／AI生成

近日，四川成都一名61歲男子因自行將一根長約17公分、直徑6至7公分的番薯塞入肛門，導致異物卡頓無法取出，最終不得不通過開腹手術才成功脫險。

據《瀟湘晨報》報導，成都肛腸專科醫院肛腸皮膚科副主任徐國林表示，該男子於夜間11點將番薯置入體內，起初並未意識到問題的嚴重性，試圖自行解決。

然而，隨著時間的推移，直腸受到異物的壓迫，開始出現充血水腫，疼痛也逐漸加劇。直到凌晨4點，男子實在無法忍受劇痛，才緊急前往醫院就診。

據了解，院方接手後嘗試多種取出方法，包括直接搗碎異物、採用紅酒開瓶器輔助等方式，可惜皆無法成功取出番薯，主要是因該異物尺寸過大且形狀滑順，卡在直腸深處難以取出。最終，經與患者充分溝通且同意後，醫生採取 「中轉開腹」的手術方式，從腹部切開才順利將番薯取出。

醫生提醒，肛門塞入異物具有風險，也強烈不建議自行嘗試取出卡住的異物，以免造成腸壁受傷或更嚴重併發症，若發生類似情況，應儘速就醫由專業醫療人員處理。

廣西五旬漢肺炎住院2天突發躁狂離世 死因鑑定結果有待出爐

費用逾270萬！西安男入院被過度治療因創傷過大亡 官方：26項違規

文章授權轉載自《香港01》

