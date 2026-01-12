聽新聞
0:00 / 0:00
離譜！成都61歲翁「17公分番薯」硬塞肛門 緊急開腹手術脫險
近日，四川成都一名61歲男子因自行將一根長約17公分、直徑6至7公分的番薯塞入肛門，導致異物卡頓無法取出，最終不得不通過開腹手術才成功脫險。
據《瀟湘晨報》報導，成都肛腸專科醫院肛腸皮膚科副主任徐國林表示，該男子於夜間11點將番薯置入體內，起初並未意識到問題的嚴重性，試圖自行解決。
然而，隨著時間的推移，直腸受到異物的壓迫，開始出現充血水腫，疼痛也逐漸加劇。直到凌晨4點，男子實在無法忍受劇痛，才緊急前往醫院就診。
據了解，院方接手後嘗試多種取出方法，包括直接搗碎異物、採用紅酒開瓶器輔助等方式，可惜皆無法成功取出番薯，主要是因該異物尺寸過大且形狀滑順，卡在直腸深處難以取出。最終，經與患者充分溝通且同意後，醫生採取 「中轉開腹」的手術方式，從腹部切開才順利將番薯取出。
醫生提醒，肛門塞入異物具有風險，也強烈不建議自行嘗試取出卡住的異物，以免造成腸壁受傷或更嚴重併發症，若發生類似情況，應儘速就醫由專業醫療人員處理。
費用逾270萬！西安男入院被過度治療因創傷過大亡 官方：26項違規
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言