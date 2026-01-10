快訊

不滿柯文哲巨額交保 他寄信嗆「放火燒法院」北院7罪判1年徒刑

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

入夜氣溫溜滑梯！台北等8縣市恐跌破10度 一路凍到周日

「豬槽」變火鍋？湖南農莊推出「石槽火鍋」爆紅 網質疑衛生問題

香港01／ 撰文／陳進安
業者表示想要體驗「石槽火鍋」必須提前預訂。（極目新聞）
業者表示想要體驗「石槽火鍋」必須提前預訂。（極目新聞）

湖南永州一家農莊近日推出一款「石槽火鍋」，因造型獨特引發了網友的熱烈討論。畫面可見，幾位客人圍坐在一張長約一米的青石槽旁涮火鍋，許多人調侃，這石槽就像是小時候家裡用來喂豬的「豬槽」。

周四（8日），該農莊的一位工作人員介紹，這款「石槽火鍋」是近期新推出的項目，店內目前僅有兩個這樣的石槽，想要體驗必須提前預訂。該工作人員強調，這是老闆的創意，石槽火鍋的消費並不高，人均費用約四五十元人民幣(約新台幣181元至227元)。

農莊老闆席一飛表示，自己平時喜愛收藏老物件，院子內積攢了不少石缸、石凳和石鼓。最近，他在經營多年的石鍋菜品基礎上，開始想到用石槽來做火鍋。他還分享了一段影片，展示師傅如何加工這些石槽。他介紹，這些石槽不是舊的豬槽，而是用老石材改造而成，專門請師傅進行打磨和切割，每個石槽的成本約為1000元人民幣(約新台幣4530元)。

針對部分網友對衛生的擔憂，席一飛表示他非常重視衛生安全，已經經營農莊多年。他提到，每次客人用餐後，他們都會對石槽進行徹底清洗，又指「一個石槽重達50公斤，需要兩個人把它抬起來再用水沖洗。席一飛補充道，雖然石槽火鍋推出不久，但市場反響相當良好，想要體驗的客戶需提前四到五天預訂。

海底撈「鍋底內小便」判決出爐！兩少年及其父母要賠220萬元

哈爾濱溫泉度假村現「真人版鴛鴦火鍋」 遊客笑稱自己像「食材」

文章授權轉載自《香港01》

火鍋 食安

延伸閱讀

真的要碰運氣！ 台中傳奇「炭火臉盆火鍋」 隱藏在英才路民宅裡 每到冬天必客滿、想吃先預定

大陸海底撈再爆「換尿布扔火鍋」　白目媽還PO網自爆有夠離譜

「機車老闆」逆襲之路 八方雲集鄭加成談創業重燃失業人信心

乾隆皇帝一年吃200次火鍋！盤點九位鍋物前輩 東西飲食文化大對決

相關新聞

「豬槽」變火鍋？湖南農莊推出「石槽火鍋」爆紅 網質疑衛生問題

湖南永州一家農莊近日推出一款「石槽火鍋」，因造型獨特引發了網友的熱烈討論。畫面可見，幾位客人圍坐在一張長約一米的青石槽旁涮火鍋，許多人調侃...

住養鯊豪宅、擁6飛機、女兒彈金鋼琴…網傳陳志四川網紅妻炫富

中國警方日前在中柬執法合作下，將跨境賭詐犯罪集團頭目陳志押解回國；隨著調查擴大，一名高調炫富的四川網紅盛傳是陳志妻子，過...

19歲兒受困柬埔寨！視訊頻按酒窩暗示「救我」 母懊悔：我竟沒看懂

江西19歲小伙葉文斌去年7月以「同學邀約到南昌玩」為由離家，輾轉途經雲南、廣西等地後行動軌跡指向柬埔寨，失聯已四個月。其...

懷孕女友嫉妒「她太受寵」…徒手捂死3歲女娃！生父心碎吶喊：判死刑

善嫉的人能多恐怖？一名江蘇女子因為妒忌男友疼愛其3歲女兒，竟然殘忍用手捂死女童。男子發現女兒死因不正常報警，女友才向警方承認是她親手痛下毒手，而作案動機僅僅是「妒忌」。

港女應徵高薪美容接待員 雇主1要求讓她嚇到尿遁逃走

求職面試工要小心免墮陷阱。有女網友在網路上分享面試恐怖經驗，她見求職App有「筍工」（公司實際所給予的回報遠高於你所創造的附加價值）—— 薪資偏高的兼職美容接待員，可是面試時對方要求影印身份證已覺奇怪，後來表示可應徵更高薪職位，要她入房換校服，聲稱是「吸客用」，令她感覺有異，「完全不對勁」，藉故去廁所後離開。

神秘光點長串高速移動...河南天際異象 竟與馬斯克有關

河南6日多地有大陸網友驚訝發現，夜空中出現由光點組成的長串高速移動，宛如「銀河列車」，為時長達十多分鐘，引起民眾議論紛紛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。