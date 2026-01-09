快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

懷孕女友嫉妒「她太受寵」…徒手捂死3歲女娃！生父心碎吶喊：判死刑

香港01／ 撰文：許靖雯
三歲女童遭父親女友殺死。示意圖／AI生成
三歲女童遭父親女友殺死。示意圖／AI生成

善嫉的人能多恐怖？一名江蘇女子因為妒忌男友疼愛其3歲女兒，竟然殘忍用手捂死女童。男子發現女兒死因不正常報警，女友才向警方承認是她親手痛下毒手，而作案動機僅僅是「妒忌」。

雖然女子已懷孕，但男子稱，希望她被判死刑，另外也不會要她肚子的孩子。　

內地《上觀新聞》報導，男子今年32歲，在建築工地工作，雖然每日早出晚歸，但女兒每日乖巧陪伴，生活也算過得簡單幸福。在2023年9月，他和邱姓女子相識戀愛，後來帶着女兒搬去對方老家生活，誰曾想這個舉動令他後悔終生。

上班前還親吻女兒　幾個小時後卻成冰冷屍體

男子回憶女兒暴斃當天，2025年8月23日清晨，他早起去工地上班，離家前還親了女兒，但沒想到幾個小時後，她變成了一具冷冰冰的屍體，醫院給出證明顯示死因為窒息。

明明女兒在熟睡，怎麼會窒息而亡？當時在家的邱姓女子解釋，「女兒睡覺時不小心將裝快遞的膠袋子套到頭上，導致窒息」。但這番說辭明顯毫無道理，男子認為，就算膠袋套在頭上呼吸吃力，但女兒肯定會撕開，不可能導致窒息身亡。他懷疑女友失手打死或捂死女兒，但沒有證據。

男子把女兒遺體帶回老家安葬後，決定報警。同年11月，常熟市公安局立案調查，隨後拘捕邱姓女子。

女孩生前疑被凌虐　身體常有傷痕甚至骨折

悲劇發生後，女童爺爺向男子坦白，他曾發現邱姓女子打女童。這時男子才回憶起，這兩年女兒身上常有傷痕、燙傷，甚至骨折，邱姓女子解釋是孩子不小心，他也從沒懷疑過。女童生母也稱，女兒身上燙傷、摔傷不斷，並且非常怕邱姓女子 。

男子從警方口中得知，邱姓女子承認是她用手捂死女兒，作案動機是嫉妒他極為疼愛女兒。

懷孕欲獨享男友疼愛 向女童下毒手

男子說，女兒特別乖巧懂事，他很疼愛她，每次和向邱姓女子視訊，如果先問女兒情況，對方還會為此吃醋。2025年8月，邱姓女子懷孕。沒想到，女兒不久後就去世，「我懷疑她擔心自己的小孩得不到父親百分百的關愛，才下此毒手

這宗案子不久移交到檢察院，男子擔心懷孕的邱姓女子會被輕判，他希望法律能為女兒討回公道，「我不要任何補償，就要求她被判死刑。」雖然對方已懷孕，但他稱，不會要這個孩子。

律師：懷孕不會判死刑

河南澤槿律師事務所主任付建認為，如果有證據證明邱姓女子造成女童死亡，就可能構成故意殺人罪，最高可處死刑。不過，審判懷孕的婦女，不適用死刑，若本應判死刑，將改判無期徒刑等刑罰。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

高三男生遭車撞傷昏迷一年離世　鄰居故意殺人罪成一審判死

女子以為嫁「武警上校」惟對方婚後蒸發　6年後驚知是在逃殺人犯

文章授權轉載自《香港01》

懷孕 女童 家暴

相關新聞

懷孕女友嫉妒「她太受寵」…徒手捂死3歲女娃！生父心碎吶喊：判死刑

善嫉的人能多恐怖？一名江蘇女子因為妒忌男友疼愛其3歲女兒，竟然殘忍用手捂死女童。男子發現女兒死因不正常報警，女友才向警方承認是她親手痛下毒手，而作案動機僅僅是「妒忌」。

港女應徵高薪美容接待員 雇主1要求讓她嚇到尿遁逃走

求職面試工要小心免墮陷阱。有女網友在網路上分享面試恐怖經驗，她見求職App有「筍工」（公司實際所給予的回報遠高於你所創造的附加價值）—— 薪資偏高的兼職美容接待員，可是面試時對方要求影印身份證已覺奇怪，後來表示可應徵更高薪職位，要她入房換校服，聲稱是「吸客用」，令她感覺有異，「完全不對勁」，藉故去廁所後離開。

神秘光點長串高速移動...河南天際異象 竟與馬斯克有關

河南6日多地有大陸網友驚訝發現，夜空中出現由光點組成的長串高速移動，宛如「銀河列車」，為時長達十多分鐘，引起民眾議論紛紛...

用棉花仿雪遭吐槽 中國鄭州「夢幻雪鄉」被令停業整頓

據《大河報》報導，元旦期間，位於大陸河南鄭州惠濟區普蘭斯薰衣草莊園內的「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」開業僅3天，便在購票平台收穫...

「電子爸媽」給慰藉 中國大陸Z世代迷上

一邊是成長中疏離的親子關係，一邊是追逐童星夢卻遭套路的父母；滑手機長大的Z世代開始逐漸占據中國社交媒體話語權之際，傳統育...

撞老婦拖行14秒未停車未備案 70歲香港司機判囚5月

香港荃灣沙咀道去年一輛的士轉彎時撞倒推手推車的老婦，導致她捲入車底被拖行14秒，傷重住院3個月。70歲夜更司機早前被判危...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。