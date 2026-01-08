快訊

神秘光點長串高速移動...河南天際異象 竟與馬斯克有關

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
1月6日晚間，河南鄭州、洛陽等多地網民拍到夜空中出現一串快速移動的「神秘光點」。（圖／取自揚子晚報）
河南6日多地有大陸網友驚訝發現，夜空中出現由光點組成的長串高速移動，宛如「銀河列車」，為時長達十多分鐘，引起民眾議論紛紛。當地天文館表示，事件是SpaceX的衛星群移動轉軌道造成。

據大河報報導，6日晚，河南鄭州、洛陽、開封、新鄉等地，不斷有大陸網民發帖，分享在夜空中拍攝到的移動光點串的照片或影片。

據大陸網友拍攝的影片顯示，夜空中至少有十幾枚光點排成一排，不斷移動。許多大陸網民好奇，光點究竟是自然現象，還是人為，

河南省婦女兒童發展中心天文館館長李德范確認，當晚半空出現的光點串，並非不明飛行物體幽浮（UFO），而是馬斯克旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）的「星鏈」衛星。

李德范解釋，「這些衛星在軌道上執行階段，其太陽能面板的角度會發生變化，從而反射太陽光。觀測這些衛星的最佳時間一般在傍晚和清晨，因為這兩個時間段大氣層上方是亮的，星鏈成串出現，非常醒目！」

李德範建議，民眾可透過相關手機應用程式App，去查詢星鏈衛星過境的具體時間和方位。

據公開報導資料，1年多前，合肥、山東、陝西等地也有網友發現在夜空中出現類似光點串。

根據相關資料，SpaceX公司目標建設全球覆蓋、大容量、低時延的天基通訊系統，計劃使衛星總量達到約4.2萬顆。截至2025年底，星鏈衛星在軌數量已超過1萬顆。

馬斯克SpaceX公司目標建設全球覆蓋、大容量、低時延的天基通訊系統，計畫使衛星總量達到約4.2萬顆。（路透資料照）
衛星 星鏈 馬斯克

