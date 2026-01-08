港女應徵高薪美容接待員 雇主1要求讓她嚇到尿遁逃走

快訊

香港01／ 撰文／喬納森
面試示意圖。圖／ingimage
求職面試工要小心免墮陷阱。有女網友在網路上分享面試恐怖經驗，她見求職App有「筍工」（公司實際所給予的回報遠高於你所創造的附加價值）—— 薪資偏高的兼職美容接待員，可是面試時對方要求影印身份證已覺奇怪，後來表示可應徵更高薪職位，要她入房換校服，聲稱是「吸客用」，令她感覺有異，「完全不對勁」，藉故去廁所後離開。

有不少應徵者表示「美容院要著校服吸客？有事嗎」、「Thanks，本身都約了星期三，心想為什麼會比外面工資高這麼多，好險剛好看到妳的貼文！真的好險」。

有女網友在Threads上發文，指早前到尖沙咀美麗都大廈1間美容中心面試，「在找工作App那裡看到一份美容接待的兼職，看到薪水很高，就去申請」，之後原PO應約面試，對方影印其身份證表示用作「登記」，她已覺不妥。

原PO稱，對方要她試試應徵美容學徒，薪水會加高，原PO不虞有詐跟對方入房，接著「最恐怖的事情是他拿了件校服給我，X他，是校服！what the fxxk」。她指出，對方解釋校服是「吸客用」，但她感到害怕，「我嚇到X街，我心想完全不對勁」，最後「借尿遁」離開，「我打字的時候手還在發抖」。她認為「這次真的很笨，可能連找工作的App都是騙人的，大家小心」。

不少網友看到貼文表示也有應徵或將會應徵這份工，感謝原PO提醒，「多謝妳，我本身約好了明天，快點舉報他啊」、「Thanks，本身都約了星期三，心想為什麼薪水比外面高這麼多，好險有看到妳的貼文」，原PO回應「好險」。

文章授權轉載自《香港01》

