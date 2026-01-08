用棉花仿雪遭吐槽 中國鄭州「夢幻雪鄉」被令停業整頓

據《大河報》報導，元旦期間，位於大陸河南鄭州惠濟區普蘭斯薰衣草莊園內的「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」開業僅3天，便在購票平台收穫逾700條差評，遊客集中吐槽景區「棉花造雪」、交通擁堵、管理混亂、物價偏高等問題。

該景區於5日發佈致歉信，並推出補償方案：凡在1月1日至3日期間入園的遊客，可憑購票憑證，在春節假期（2月9日至3月3日）免費入園1次。

惠濟區宣傳部6日稱，在獲悉情況後，區裡組織屬地、市場監管、公安、執法、文旅等多部門開展調查。調查稱經核實，1月1日假期首日，園區因服務管理不規範、配套展示宣傳不一致、資訊公示不及時等問題，造成進出車輛階段性擁堵、消費項目體驗感不佳等情況。2日至3日期間，相關部門持續對園區進行排查並約談園區負責人，責令優化整改，其間交通及運營整體平穩，工作日暫未營業。

目前，該園區已停業整頓。惠濟區表示將舉一反三，在全區範圍內持續開展督導檢查，切實保障廣大消費者權益，維護市場經營秩序。

據極目新聞稱，該地位於河南省鄭州市惠濟區普蘭斯薰衣草莊園內，以動畫片《熊出沒》中的「狗熊嶺」為噱頭，宣傳還原東北雪鄉風貌。不少遊客吐槽，該景區虛假宣傳，宣傳中所謂的「積雪」，實為白色絲棉仿製，不少已被撕扯破壞，現場的雪屋雪景也略顯粗糙。

經查詢景區購票平台發現，截至目前用戶評價共有2,136條，其中負評800多條。除了吐槽用棉花造雪之外，景區位置偏僻、衛生狀況髒亂差且物價偏高，也引發大量遊客不滿。

8日上午，該景區工作人員告訴記者，由於目前天氣原因造不出雪，遊客損壞的設施也需要時間修補，恢復營業時間還不確定。對於「棉花造雪」，該工作人員解釋：「網上的輿論讓大家以為沒有真雪，就入口處有一個裝飾（仿製），用於拍照打卡，主要遊玩區域全是人造雪，也是真雪。」