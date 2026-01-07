快訊

影像曝光！東管處「鏡頭君」拍到火光 時間點與F-16飛官失聯吻合

聽新聞
0:00 / 0:00

河北男童儲半年錢持厚疊紙幣為母親買鞋 店主直呼「來報恩的」

香港01／ 撰文：林芷瑩
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（影片截圖）
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（影片截圖）

河北石家莊一名11歲男童，在元旦當天拿着一疊一元紙幣到鞋店買鞋。原來，男童特意儲了半年零用錢，只為給媽媽買一雙鞋做生日禮物。

店主被這份純真孝心感動，直呼「這孩子就是來報恩的」。對於網民「為何不直接送鞋」的質疑，店主表示，男童家庭並不貧困，打折是為了尊重並成全他靠努力表達愛媽媽的心意。

影片顯示，一名男童拿着厚厚一疊一元紙幣，想為媽媽買鞋當生日禮物。店主詢問後得知，男童的媽媽下個月生日，為此他儲了半年零用錢。他還表示，已提前告知媽媽會送她一件禮物，「給她買一雙鞋通勤穿」。

《極目新聞》報道，1月6日，店主顏女士介紹，自己在河北石家莊欒城區開鞋店20年，從未遇到過類似事件。1月1日下午5時左右，有兩名小朋友進店，其中一名男童拿着一疊一元紙幣，「小男孩當時數了數，那一摞1元紙幣大概有200多元錢」。

顏女士稱，男童挑選後購買了一雙小白鞋，希望媽媽上班時穿得舒服，「我們店一般不打折，那天特意給小男孩打了折，他走的時候我還囑咐他把剩下的錢裝好」。

鞋店店員表示，元旦當天和老闆一起接待男童，「小男孩當時手舉著一摞錢進來，我和店裏其他顧客當時都很驚訝，他買鞋花了30分鐘左右」。

影片在網上廣傳後，很多網民在評論區提問為何不直接送一雙鞋給男童。1月5日，顏女士拍片回應稱，她覺得男童儲錢為媽媽買鞋確實很有孝心、很懂事，但並不意味他家庭條件差，穿不起鞋。男童離開時，她還特意囑咐若媽媽不喜歡或鞋碼不合適可以退換。

延伸閱讀：

有片│80歲老人15樓跌落7樓雙腿懸空極驚險　保安變身｢蜘蛛俠｣救人

廣東15歲醒獅少年訓練高樁墜落命危　上海醫生啟動｢空中ICU｣獲救

文章授權轉載自《香港01》

影片 生日

相關新聞

河北男童儲半年錢持厚疊紙幣為母親買鞋 店主直呼「來報恩的」

河北石家莊一名11歲男童，在元旦當天拿着一疊一元紙幣到鞋店買鞋。原來，男童特意儲了半年零用錢，只為給媽媽買一雙鞋做生日禮物。

2遊客三亞出遊時落水 1人僅7秒沉海溺斃 曾不聽勸阻未穿救生衣

2名遊客去年7月在海南三亞市出遊時遇溺，其中1人僅7秒沉海溺斃。周一（5日），當地應急管理局公布《三亞市天涯區三亞港3號航道標海域「7·12」一般溺水事故調查報告》。經調查認定，該事故是一起由於遊客冒險行動疊加有關公司未嚴格落實安全生產主體責任、遊艇工作人員現場管控不到位，最終導致1人死亡的一般生產安全責任事故。

大陸霸王茶姬店員為博流量拍片徒手攪奶茶 連累門市遭無限期停業整頓

看完你敢喝嗎？1月6日，一條霸王茶姬職員「手打奶茶」的影片在網上引發爭議，原因是這名女職員未佩戴手套，在工作枱徒手擠壓檸檬片後，直接用手在奶茶杯內攪拌飲品。該畫面引起不少網友批評「噁心」，事後霸王茶姬官方通報稱影片為「擺拍」，已辭退該職員，涉事門店被調查並無限期停業整頓。

離譜／江蘇助產士剪臍帶剪斷嬰手指 辯「新生兒亂動」

近日，江蘇盱眙縣人民醫院發生一起新生兒剪臍帶時被剪斷手指的事件，孩子父親盛先生在社交平台發文爆料，妻子剖宮產時，新生兒左...

黃大仙上邨驚見「全封閉」住宅！沒冷氣孔、窗戶封死引猜測：是凶宅？

這棟樓到底是不是凶宅？近日有網友經過黃大仙上邨「詠善樓」時，發現一戶外觀相當奇怪的住宅。該住宅外牆設計與其他住戶明顯不同，不但沒有冷氣機安裝孔，連窗戶也被完全封死，讓人無法窺探屋內情況。原PO擔心是否為凶宅，於是上FB地區社團發文詢問。

香港街頭驚見洗衣機！全新未拆箱放路邊大半天 網笑：新開的自取點？

一台全新未開箱的洗衣機，竟然就這樣被放在路邊整整一個下午？近日網路上流傳一張照片，只見一台仍在原廠紙箱內、膠帶封得好好的洗衣機，被放置在啟德沐安街、靠近「啟德1號」與「啟朗苑」之間的迴轉處，引發不少網友關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。