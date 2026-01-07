快訊

2遊客三亞出遊時落水 1人僅7秒沉海溺斃 曾不聽勸阻未穿救生衣

香港01／ 撰文：吳真銘
海南三亞市。示意圖。（來源：網絡）
海南三亞市。示意圖。（來源：網絡）

2名遊客去年7月在海南三亞市出遊時遇溺，其中1人僅7秒沉海溺斃。周一（5日），當地應急管理局公布《三亞市天涯區三亞港3號航道標海域「7·12」一般溺水事故調查報告》。經調查認定，該事故是一起由於遊客冒險行動疊加有關公司未嚴格落實安全生產主體責任、遊艇工作人員現場管控不到位，最終導致1人死亡的一般生產安全責任事故。

事故經過

去年7月12日10時40分許，遊客張某馨和王某乘遊艇出遊。10時40分57秒，王某從尾甲板起身站起，右手抓住張某馨左手，身子朝後從尾甲板處用腳探着緩慢下海。

10時41分6秒，王某失去身體重心快速下海瞬間雙手拉着張某馨一同跌落入海中。

10時41分10秒，遊艇工作人員吳某彪聽到動靜後走到尾甲板處向落水的兩人喊「大哥，會游泳嗎」，但未見回應。10時41分12秒，閉路電視畫面顯示落水的兩人就在遊艇尾甲板，王某頭露出海面，王某身後約1.5米遠的張某馨頭已沉入海面雙手向上舉起掙扎着，但很快便全身沉入海面。

7月15日12時40分，張某馨遺體在天涯區東島附近海域被打撈上岸。

事發時未穿救生衣

事故調查組經綜合分析，認定事故直接原因為：張某馨乘坐遊艇出海遊玩觀光時，在遊艇工作人員吳某彪勸阻「下海需要穿戴救生衣」的情況下，依然未穿戴救生衣協助同伴王某下海，被下海失去重心的王某拉扯，從遊艇尾甲板跌入海中，最終溺水死亡。

遊客張某馨、王某冒險行動，是導致事故發生的直接責任人。遊艇工作人員梁某、吳某彪現場組織與安全管控不到位，是事故間接責任人。公司主要負責人張某軍對事故的發生負有管理責任。

文章授權轉載自《香港01》

河北男童儲半年錢持厚疊紙幣為母親買鞋 店主直呼「來報恩的」

河北石家莊一名11歲男童，在元旦當天拿着一疊一元紙幣到鞋店買鞋。原來，男童特意儲了半年零用錢，只為給媽媽買一雙鞋做生日禮物。

大陸霸王茶姬店員為博流量拍片徒手攪奶茶 連累門市遭無限期停業整頓

看完你敢喝嗎？1月6日，一條霸王茶姬職員「手打奶茶」的影片在網上引發爭議，原因是這名女職員未佩戴手套，在工作枱徒手擠壓檸檬片後，直接用手在奶茶杯內攪拌飲品。該畫面引起不少網友批評「噁心」，事後霸王茶姬官方通報稱影片為「擺拍」，已辭退該職員，涉事門店被調查並無限期停業整頓。

離譜／江蘇助產士剪臍帶剪斷嬰手指 辯「新生兒亂動」

近日，江蘇盱眙縣人民醫院發生一起新生兒剪臍帶時被剪斷手指的事件，孩子父親盛先生在社交平台發文爆料，妻子剖宮產時，新生兒左...

黃大仙上邨驚見「全封閉」住宅！沒冷氣孔、窗戶封死引猜測：是凶宅？

這棟樓到底是不是凶宅？近日有網友經過黃大仙上邨「詠善樓」時，發現一戶外觀相當奇怪的住宅。該住宅外牆設計與其他住戶明顯不同，不但沒有冷氣機安裝孔，連窗戶也被完全封死，讓人無法窺探屋內情況。原PO擔心是否為凶宅，於是上FB地區社團發文詢問。

香港街頭驚見洗衣機！全新未拆箱放路邊大半天 網笑：新開的自取點？

一台全新未開箱的洗衣機，竟然就這樣被放在路邊整整一個下午？近日網路上流傳一張照片，只見一台仍在原廠紙箱內、膠帶封得好好的洗衣機，被放置在啟德沐安街、靠近「啟德1號」與「啟朗苑」之間的迴轉處，引發不少網友關注。

