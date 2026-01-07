大陸霸王茶姬店員為博流量拍片徒手攪奶茶 連累門市遭無限期停業整頓

看完你敢喝嗎？1月6日，一條霸王茶姬職員「手打奶茶」的影片在網上引發爭議，原因是這名女職員未佩戴手套，在工作枱徒手擠壓檸檬片後，直接用手在奶茶杯內攪拌飲品。該畫面引起不少網友批評「噁心」，事後霸王茶姬官方通報稱影片為「擺拍」，已辭退該職員，涉事門店被調查並無限期停業整頓。

據網傳影片顯示，這名身穿霸王茶姬工服的女職員全程未戴手套，將冰塊砸碎後徒手捏擠檸檬片，接着將手伸入杯中，將紅茶沿手臂倒入，最後直接用手在杯內攪拌飲品，這個過程她還播放東南亞的音樂來助興。

網友氣炸：「噁心」 「再也不喝」

不少網友看到這條影片，紛紛發文批評霸王茶姬「噁心」、「再也不喝」、「花20塊買的奶茶你給我喝這種東西，天塌了」。但也有其他網友說，一眼就是在「擺拍」，想要流量。還有其他霸王茶姬職員發文解釋，這個不會給顧客喝的，「她可能是在玩梗，在玩報廢的材料」。

隨着影片引來越多網友圍觀，該霸王茶姬女職員緊急回應：「沒想到一個影片這麼火，只是打烊了模仿一下印度奶茶，並打了娛樂標籤」。她也強調，在玩之前有洗手。

霸王茶姬緊急公關：炒職員 門店停業

事後，霸王茶姬官方發佈通報稱，經核查調取監控發現，影片內容發生在福建漳州龍文寶龍廣場店。該女職員是跟風網絡「印度奶茶」博取流量，她在即將開始打烊時，用當天門店的報損廢棄物料進行模仿擺拍。該職員已被辭退，涉事門店即刻起無限期停業整頓，直至徹底完成整改並通過嚴格驗收。

