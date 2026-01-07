快訊

獨／命跑操場100圈讓8歲童邊跑邊哭肌肉拉傷 師挨罰才稱「開玩笑」

影像曝光！東管處「鏡頭君」拍到火光 時間點與F-16飛官失聯吻合

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸霸王茶姬店員為博流量拍片徒手攪奶茶 連累門市遭無限期停業整頓

香港01／ 撰文：許靖雯
霸王茶姬女職員直接用手攪拌奶茶。（網上截圖）
霸王茶姬女職員直接用手攪拌奶茶。（網上截圖）

看完你敢喝嗎？1月6日，一條霸王茶姬職員「手打奶茶」的影片在網上引發爭議，原因是這名女職員未佩戴手套，在工作枱徒手擠壓檸檬片後，直接用手在奶茶杯內攪拌飲品。該畫面引起不少網友批評「噁心」，事後霸王茶姬官方通報稱影片為「擺拍」，已辭退該職員，涉事門店被調查並無限期停業整頓。

據網傳影片顯示，這名身穿霸王茶姬工服的女職員全程未戴手套，將冰塊砸碎後徒手捏擠檸檬片，接着將手伸入杯中，將紅茶沿手臂倒入，最後直接用手在杯內攪拌飲品，這個過程她還播放東南亞的音樂來助興。

網友氣炸：「噁心」 「再也不喝」

不少網友看到這條影片，紛紛發文批評霸王茶姬「噁心」、「再也不喝」、「花20塊買的奶茶你給我喝這種東西，天塌了」。但也有其他網友說，一眼就是在「擺拍」，想要流量。還有其他霸王茶姬職員發文解釋，這個不會給顧客喝的，「她可能是在玩梗，在玩報廢的材料」。

隨着影片引來越多網友圍觀，該霸王茶姬女職員緊急回應：「沒想到一個影片這麼火，只是打烊了模仿一下印度奶茶，並打了娛樂標籤」。她也強調，在玩之前有洗手。

霸王茶姬緊急公關：炒職員　門店停業

事後，霸王茶姬官方發佈通報稱，經核查調取監控發現，影片內容發生在福建漳州龍文寶龍廣場店。該女職員是跟風網絡「印度奶茶」博取流量，她在即將開始打烊時，用當天門店的報損廢棄物料進行模仿擺拍。該職員已被辭退，涉事門店即刻起無限期停業整頓，直至徹底完成整改並通過嚴格驗收。

延伸閱讀：

霸王茶姬被指飲後心悸股價一度跌14%　滬禁毒辦闢謠｢準毒品｣傳言

霸王茶姬CEO與｢光伏女神｣中式婚禮現場曝光　擺滿奶茶賓客暢飲

文章授權轉載自《香港01》

奶茶 影片 擺拍 流量 印度

相關新聞

河北男童儲半年錢持厚疊紙幣為母親買鞋 店主直呼「來報恩的」

河北石家莊一名11歲男童，在元旦當天拿着一疊一元紙幣到鞋店買鞋。原來，男童特意儲了半年零用錢，只為給媽媽買一雙鞋做生日禮物。

2遊客三亞出遊時落水 1人僅7秒沉海溺斃 曾不聽勸阻未穿救生衣

2名遊客去年7月在海南三亞市出遊時遇溺，其中1人僅7秒沉海溺斃。周一（5日），當地應急管理局公布《三亞市天涯區三亞港3號航道標海域「7·12」一般溺水事故調查報告》。經調查認定，該事故是一起由於遊客冒險行動疊加有關公司未嚴格落實安全生產主體責任、遊艇工作人員現場管控不到位，最終導致1人死亡的一般生產安全責任事故。

大陸霸王茶姬店員為博流量拍片徒手攪奶茶 連累門市遭無限期停業整頓

看完你敢喝嗎？1月6日，一條霸王茶姬職員「手打奶茶」的影片在網上引發爭議，原因是這名女職員未佩戴手套，在工作枱徒手擠壓檸檬片後，直接用手在奶茶杯內攪拌飲品。該畫面引起不少網友批評「噁心」，事後霸王茶姬官方通報稱影片為「擺拍」，已辭退該職員，涉事門店被調查並無限期停業整頓。

離譜／江蘇助產士剪臍帶剪斷嬰手指 辯「新生兒亂動」

近日，江蘇盱眙縣人民醫院發生一起新生兒剪臍帶時被剪斷手指的事件，孩子父親盛先生在社交平台發文爆料，妻子剖宮產時，新生兒左...

黃大仙上邨驚見「全封閉」住宅！沒冷氣孔、窗戶封死引猜測：是凶宅？

這棟樓到底是不是凶宅？近日有網友經過黃大仙上邨「詠善樓」時，發現一戶外觀相當奇怪的住宅。該住宅外牆設計與其他住戶明顯不同，不但沒有冷氣機安裝孔，連窗戶也被完全封死，讓人無法窺探屋內情況。原PO擔心是否為凶宅，於是上FB地區社團發文詢問。

香港街頭驚見洗衣機！全新未拆箱放路邊大半天 網笑：新開的自取點？

一台全新未開箱的洗衣機，竟然就這樣被放在路邊整整一個下午？近日網路上流傳一張照片，只見一台仍在原廠紙箱內、膠帶封得好好的洗衣機，被放置在啟德沐安街、靠近「啟德1號」與「啟朗苑」之間的迴轉處，引發不少網友關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。