香港街頭驚見洗衣機！全新未拆箱放路邊大半天 網笑：新開的自取點？
一台全新未開箱的洗衣機，竟然就這樣被放在路邊整整一個下午？近日網路上流傳一張照片，只見一台仍在原廠紙箱內、膠帶封得好好的洗衣機，被放置在啟德沐安街、靠近「啟德1號」與「啟朗苑」之間的迴轉處，引發不少網友關注。
拍照的網友在貼文中表示，「今天有個勇士，洗衣機送到卻沒送上樓，就這樣放在這裡一整個下午，這是什麼操作？」不排除是搬運人員未將貨品送上住戶家中，於是直接連箱帶機放在路邊，等屋主自行處理。
洗衣機原箱未拆就放路邊 網友熱議來龍去脈
從照片可見，洗衣機的外箱仍完好無損，膠帶未拆，放在靠近迴轉處的人行道旁，看起來應該是某品牌的新機。貼文一出，立刻引來大量留言討論。
有網友猜測，「是不是貨卸下來之後，被趕著走車？」、「該不會是運費還沒付清吧？」、「沒被人搬走真的算幸運了」。也有人幽默表示，「可能是啟德新開的自取點吧」。
