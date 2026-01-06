香港街頭驚見洗衣機！全新未拆箱放路邊大半天 網笑：新開的自取點？

快訊

香港01／ 田中貴／報導
一台洗衣機連機帶箱被放在啟德沐安街路邊。圖截自／臉書社團「啟德居民自由講～」
一台洗衣機連機帶箱被放在啟德沐安街路邊。圖截自／臉書社團「啟德居民自由講～」

一台全新未開箱的洗衣機，竟然就這樣被放在路邊整整一個下午？近日網路上流傳一張照片，只見一台仍在原廠紙箱內、膠帶封得好好的洗衣機，被放置在啟德沐安街、靠近「啟德1號」與「啟朗苑」之間的迴轉處，引發不少網友關注。

拍照的網友在貼文中表示，「今天有個勇士，洗衣機送到卻沒送上樓，就這樣放在這裡一整個下午，這是什麼操作？」不排除是搬運人員未將貨品送上住戶家中，於是直接連箱帶機放在路邊，等屋主自行處理。

洗衣機原箱未拆就放路邊　網友熱議來龍去脈

從照片可見，洗衣機的外箱仍完好無損，膠帶未拆，放在靠近迴轉處的人行道旁，看起來應該是某品牌的新機。貼文一出，立刻引來大量留言討論。

有網友猜測，「是不是貨卸下來之後，被趕著走車？」、「該不會是運費還沒付清吧？」、「沒被人搬走真的算幸運了」。也有人幽默表示，「可能是啟德新開的自取點吧」。

文章授權轉載自《香港01》

黃大仙上邨驚見「全封閉」住宅！沒冷氣孔、窗戶封死引猜測：是凶宅？

這棟樓到底是不是凶宅？近日有網友經過黃大仙上邨「詠善樓」時，發現一戶外觀相當奇怪的住宅。該住宅外牆設計與其他住戶明顯不同，不但沒有冷氣機安裝孔，連窗戶也被完全封死，讓人無法窺探屋內情況。原PO擔心是否為凶宅，於是上FB地區社團發文詢問。

女網紅「睡遍所有頂流」 還曬出鹿晗側臉床照？ 網炸鍋

新年伊始，中國娛樂圈就被網紅博主司曉迪投下深水炸彈。司曉迪3日凌晨突連發20多條消息，自爆「睡遍所有頂流男星」，名單包含...

黑龍江景區現3米高冰雕魚牆 網調侃：這些魚在服「冰」役

近日，黑龍江的一位網友反映，同江市的三江口生態旅遊區新近設置了一處冰雕魚牆，展示了20多種來自江中的魚類。這座冰雕魚牆清澈透明，景觀壯觀。該魚牆高3米，寬8米，每年冬季都會進行定期展示，成為一道獨特的風景線。

丈夫突失蹤6年…與「武警上校」戀愛結婚 陸女一查才知他是死刑犯

大陸一名女子2014年經親戚介紹，認識了一名「武警上校」，隨後兩人戀愛並結婚。然而，男子婚後經常以「執行特殊任務」為由消失，其後更「人間蒸發」。直至2021年...

港調查：百萬富翁平均39歲躋身千萬 逾千人公開煉金術 

滙豐最新「富裕人士年度報告」公開香港千萬富翁的「煉金術」，香港百萬富翁通常在39歲前就能躋身為千萬富翁，平均僅需8年便能...

