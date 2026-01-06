黃大仙上邨驚見「全封閉」住宅！沒冷氣孔、窗戶封死引猜測：是凶宅？

快訊

香港01／ 謝茜嘉／報導
非新聞當事照，香港住宅示意圖。（路透資料照片）
這棟樓到底是不是凶宅？近日有網友經過黃大仙上邨「詠善樓」時，發現一戶外觀相當奇怪的住宅。該住宅外牆設計與其他住戶明顯不同，不但沒有冷氣機安裝孔，連窗戶也被完全封死，讓人無法窺探屋內情況。原PO擔心是否為凶宅，於是上FB地區社團發文詢問。

不少網友其實知道這個住宅的真正用途，有人熱心解答，也有人故意嚇原PO，半開玩笑地說是凶宅，例如，「當年很轟動，你Google得到」、「都過那麼多年了，別再提啦」、「五星陣，但真的別再說了」、「是凶宅啦，你如果拍照就慘了」。

詠善樓神秘住宅引熱議　外牆設計與眾不同

該名網友在Facebook社團「黃大仙區友」發文表示，「這個單位和其他戶完全不一樣，是凶宅還是有其他用途？地點在黃大仙上邨詠善樓」。從照片可見，詠善樓其中一戶沒有冷氣孔、沒有曬衣架，也沒有玻璃窗，整個窗戶被完全封死，外觀看起來格外突兀。

窗戶全封引人聯想　網友假裝爆料嚇人

部分網友留言假裝神秘地回應，「這件事連報紙都沒報，當年知道的人不多，你去問里長，看他敢不敢說」、「神秘鐵門房，到樓下找管理員，講暗號他就會帶你上去」、「跟管理員說『我是你爸』，他就會帶你去」。

不是凶宅！真實用途曝光　原來是消防加壓泵房

也有不少網友出面說明真正用途，指出該住宅其實是，消防中途加壓泵房，通常設在20～21樓左右，完工時就已規劃存在。

有網友解釋，「不要聽別人亂說是凶宅，就算真的出過事，房屋署一樣會出租，不可能放著不收租。這類單位會設在中間樓層，利用一戶的空間作為消防加壓泵房。像黃大仙下邨某些樓層門口，也有標示用途的牌子」。

另有人補充，部分公營住宅大樓屋頂會作為區域性的消防儲水槽，因此需要在中間樓層設置加壓泵房，確保發生火災時水壓充足。也有網友提醒，「如果是泵房，附近住戶可能會長期感受到震動或機械運轉的噪音」。

文章授權轉載自《香港01》

