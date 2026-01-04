黑龍江景區現3米高冰雕魚牆 網調侃：這些魚在服「冰」役

近日，黑龍江的一位網友反映，同江市的三江口生態旅遊區新近設置了一處冰雕魚牆，展示了20多種來自江中的魚類。這座冰雕魚牆清澈透明，景觀壯觀。該魚牆高3米，寬8米，每年冬季都會進行定期展示，成為一道獨特的風景線。

從網友拍攝的影片中可以看到，在雪地上，數種魚類被凍結在同一面冰牆中，並附有魚名標籤。影片展示了20多種魚類，包括中華鱘、馬哈魚、白漂子和梭鱸等，所有魚類的姿態都朝向同一個方向。

來自同江市的王先生在12月30日到訪時，發現這面冰牆，並立刻使用手機拍下了這一壯觀景象。他表示，這些魚類主要來自黑龍江和松花江，這是他第一次見到該景觀。

這段影片引發了不少網友的熱議，有人幽默地調侃，「東北地區的水族館就是不一樣」、「這個炸著好吃，這個燉著好吃，那個怎麽做好吃呢？」還有的說「這些魚在黑龍江服『冰』役呢」。

為了迎接冬季旅遊季，同江市在各大冰雪景區建設了多種雪雕、冰雕及娛樂設施。三江口生態旅遊區的冰封魚牆由工作人員精心搭建，結合了赫哲族的漁獵文化，將同江的特色「三花五羅十八子」嵌入透明冰磚中，呈現出藝術與自然的完美融合。

公開信息顯示，2025年2月，同江市曾舉辦「冰牆奇魚競拍」活動，吸引了許多市民和遊客參與，23組當地特色魚產品參加競拍，現場氣氛熱烈，展現了「生態+文化+產業」的深度融合，突出當地的豐富漁業資源與冰雪文化。

魚類被凍結在同一面冰牆中，並附有魚名標籤。（極目新聞）

延伸閱讀：

湖北34歲身家千萬老闆釣魚落水失蹤14天仍未尋獲當局展開調查

廣東水庫多人放生超千隻貓涉地屬水源一級保護區警方介入調查

文章授權轉載自《香港01》