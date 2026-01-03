丈夫突失蹤6年…與「武警上校」戀愛結婚 陸女一查才知他是死刑犯

快訊

香港01／ 撰文：孫聖然
大陸一名女子與一位「武警上校」戀愛結婚，多年後丈夫人間蒸發才知受騙。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
大陸一名女子2014年經親戚介紹，認識了一名「武警上校」，隨後兩人戀愛結婚。然而，男子婚後經常以「執行特殊任務」為由消失，其後更「人間蒸發」。直至2021年，女子才愕然得知丈夫實為殺人犯，並於2025年要求大陸民政部門撤銷婚姻

據央視軍事報導，2014年，龐玉娟（化名）經親戚介紹認識了一名叫賈斌的男子，介紹人稱他是一名「武警上校」。隨後，兩人戀愛、談婚論嫁一切似乎水到渠成，賈斌利用偽造的軍官證與龐玉娟登記結婚。

蜜月期剛過，賈斌經常以「執行特殊任務」等事為由，失聯十天半個月。隨時間的推移，賈斌失蹤頻率越來越高，直到有一天他像人間蒸發一樣。

龐玉娟一等就是6年。6年間賈斌了無音訊，2020年，龐玉娟下定決心向法院提起離婚訴訟。可令她沒想到的是，法院依法對賈斌進行身份資訊進行查核時，竟然「查無此人」。

直到2021年11月，龐玉娟接到一個來自某監獄的電話，才知道丈夫「賈斌」實為在逃殺人犯塗金利。塗金利因犯故意殺人罪、詐騙罪被判處死刑，緩期兩年執行。大陸民警調查發現塗金利利用軍人身份，通過偽造證件編造「保密任務」藉口騙取多名女性信任並實施詐騙。

2025年，龐玉娟起訴當地民政部門要求撤銷婚姻登記，卻因超過行政訴訟法定5年起訴期限被駁回。最終，在當地檢察機關監督協調下，民政局確認登記材料虛假，撤銷了這段婚姻。

文章授權轉載自《香港01》

婚姻 結婚 戀愛 丈夫 詐騙

