不比金不比銀！山東「博士村」盛產人才 300戶走出17博士、55碩士

中國山東濰坊的西張村是一條「博士村」，由於一直保持重視教育學習的傳統，僅300戶的村莊已走出17位博士及55位碩士。今年起，當地更為西張村的博士、碩士之家掛上牌匾，有村民表示，「村裏不比金不比銀，就比誰家孩子成績好」。

《極目新聞》報導，有網友表示，近日路過山東濰坊青州市益都街道西張村時，發現許多村民家門掛上印有「碩士之家」「博士之家」的牌匾，落款為青州市益都街道辦事處，「像這樣的牌匾，村裏還有好多」。

該網友感嘆，西張村是一個人才輩出的村莊，並提到曾有村民分享，西張村不比金、不比銀，「比的就是誰家孩子學習好」，村內還有一面大牆記錄了每一位優秀的人才。

多名村民介紹，西張村考上碩士、博士的學生比較多，成績好的孩子不少，「在當地都是出了名的」。該村一直有重視教育學習的傳統，村內一直貼有公開的「博士榜」和「光榮榜」。今年開始，當地為走出村的博士和碩士家庭頒發「碩士之家」「博士之家」門牌。

益都街道官方微信公眾號消息，今年10月4日，當地啟用了「西張村黨建示範點」，並為村內優秀學子家庭頒發「博士之家」「碩士之家」門牌，旨在表達對高學歷人才的崇高敬意。

據介紹，自國家恢復高考制度以來，截至今年8月，這個僅300戶、1074人的村莊，已走出17位博士、55位碩士及104名本科生，平均不到兩戶就有一名本科以上學歷人才。

延伸閱讀：

浙江醫科生被曝1年發43篇論文 網民質疑是科研神話或學術造假？

誰能在清華大學拿特等獎學金？名單出爐 網民熱議：神仙打架

文章授權轉載自《香港01》