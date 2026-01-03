快訊

不比金不比銀！山東「博士村」盛產人才 300戶走出17博士、55碩士

香港01／ 撰文：林芷瑩
僅300戶的西張村已走出17位博士及55位碩士。（極目新聞）
中國山東濰坊的西張村是一條「博士村」，由於一直保持重視教育學習的傳統，僅300戶的村莊已走出17位博士及55位碩士。今年起，當地更為西張村的博士、碩士之家掛上牌匾，有村民表示，「村裏不比金不比銀，就比誰家孩子成績好」。

《極目新聞》報導，有網友表示，近日路過山東濰坊青州市益都街道西張村時，發現許多村民家門掛上印有「碩士之家」「博士之家」的牌匾，落款為青州市益都街道辦事處，「像這樣的牌匾，村裏還有好多」。

該網友感嘆，西張村是一個人才輩出的村莊，並提到曾有村民分享，西張村不比金、不比銀，「比的就是誰家孩子學習好」，村內還有一面大牆記錄了每一位優秀的人才。

多名村民介紹，西張村考上碩士、博士的學生比較多，成績好的孩子不少，「在當地都是出了名的」。該村一直有重視教育學習的傳統，村內一直貼有公開的「博士榜」和「光榮榜」。今年開始，當地為走出村的博士和碩士家庭頒發「碩士之家」「博士之家」門牌。

益都街道官方微信公眾號消息，今年10月4日，當地啟用了「西張村黨建示範點」，並為村內優秀學子家庭頒發「博士之家」「碩士之家」門牌，旨在表達對高學歷人才的崇高敬意。

據介紹，自國家恢復高考制度以來，截至今年8月，這個僅300戶、1074人的村莊，已走出17位博士、55位碩士及104名本科生，平均不到兩戶就有一名本科以上學歷人才。

文章授權轉載自《香港01》

博士生 碩士

大陸飼主防碰瓷…最嚴養犬新規上路「行狗記錄器」熱銷

「史上最嚴」養犬新規自昨天起施行，首次將犬隻不牽繩傷人、寵物擾民、違規飼養烈性犬等行為納入法律懲戒範疇，根據情節輕重，相...

「別喊我老外」… 美國男子武當山習武15年 金髮變黑髮

「90後」美國人傑克，中文名字李資根，他在武當山習武15年，髮色從金黃色變黑色，傑克說自己並沒有染髮，而是被武當山的水土...

跨年夜甜品店驚見巨鼠！店員竟稱「我們養的…牠來倒數」下場慘了

跨年夜本來是普天同慶的日子，有客人在跨年倒數前到香港「八時神仙草」尖沙咀店品嚐甜品時，竟意外直擊一隻巨型老鼠驚現在收銀櫃上方的燈架，向店員反映問題，但店員竟開玩笑說「我們新養的啦，今日牠一齊來倒數」。客人聞言，對店員沒有致歉的態度感到非常不滿，在社交平台上踢爆揚言「好自為之」。

中國青島保時捷女業務破紀錄！去年賣192輛 連三年共賣532輛

青島保時捷女銷售牟倩文12月31日發文收官2025，報出自己一年來的業績，其中新車訂單175台、二手車訂單17台，202...

不捨9旬嬤走得太孤單！孫女上網發文求助 陌生網友冒大雪送別

2025年12月20日，黑龍江哈爾濱女子的祖母90歲高齡去世，她發文表示因為90歲是喜喪，但身邊親友有限，遂鼓起勇氣向網友求助，邀請大家前來為祖母送別，並稱願意為大家報銷車費和請大家吃飯。

