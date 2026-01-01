快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

不捨9旬嬤走得太孤單！孫女上網發文求助 陌生網友冒大雪送別

香港01／ 撰文：唐雪艷
葬禮當天，哈爾濱下了大雪，但仍有多名網友前往。（都市快報）
葬禮當天，哈爾濱下了大雪，但仍有多名網友前往。（都市快報）

2025年12月20日，黑龍江哈爾濱女子的祖母90歲高齡去世，她發文表示因為90歲是喜喪，但身邊親友有限，遂鼓起勇氣向網友求助，邀請大家前來為祖母送別，並稱願意為大家報銷車費和請大家吃飯。

求助文發出後，超過1000名陌生網友表示願意前往殯儀館，不能來的也在積極祝福、安慰和轉發帖子，喪禮當天因為大雪交通擁堵，但仍有約40名網友到現場送別，場面感人。

據陸媒《都市快報》消息，該哈爾濱女子在大陸社交平台發文求助，稱自己的祖母90歲去世，在傳統觀念裡屬於「喜喪」，因自己親友不在身邊，不想讓祖母走得太孤單，遂請求網友們能夠前來參加葬禮，並報銷車費和送禮品。

該求助信獲得上千名網友的支持和聲援，最終共有40多名網友直接驅車前往，冒著大雪趕往殯儀館送別老人。

突遇堵車和大雪　多位網友信守承諾趕往殯儀館

12月23日，老人葬禮如期舉行，當天哈爾濱突遇大雪。參加喜喪的葉先生和女友稱「雪花打在臉上生疼，路況糟糕很難打車」。本著「信守承諾」的原則，他們還是想辦法趕往。在途中，他們還結識了同來參加葬禮的一名遊客和學生，到達殯儀館後被工作人員告知，老人已被送往火化場。

四人到達火化場後，和在場的許多名年輕人一起送別了祖母，「這麼多人一起送，奶奶肯定會高興的。」葉先生稱，他們離開後，發起人因沒有及時招待他們兩人而感到愧疚，為他們購買了用餐券作為補償和感謝。

身為本地人的閆先生，在深夜刷到求助信後聯繫了發起人，並約定23日7點前往。當天5點，閆先生被雪光驚醒，考慮到雪會越下越大，直接就出了門。在平時，導航去殯儀館只用18分鐘的路，這次開了40多分鐘。閆先生稱，準時抵達現場的網友有三四十人，更多的人因為大雪堵在來的路上。

發起人在場的親朋好友不多，一眾網友紛紛來到祖母晶棺前默哀鞠躬繞行一圈，之後陪著家屬送祖母去火化場，還在葬禮主持人的邀請下發言。因為當天是工作日，很多人並未留下吃席就匆匆趕回去上班。

12月24日，發起人更新了後續。她感動表示，葬禮全程圓滿順利結束，她對能冒著大雪前來弔唁的網友表達了感謝和祝福。

網友們也留言，「我替我爺爺來送一程，他也是90歲走的」「雖然不能到場，但我在心裏鞠了一躬」、「這麼多人送她，祖母再也不孤單啦。」

延伸閱讀：

老人上下樓怕摔倒？杭州一小區裝上「坐式電梯」　遙控5分鐘直達

城管衝撞老人致其頭部着地去世　城管局稱是臨時工　警方：已刑拘

文章授權轉載自《香港01》

降雪 殯儀館

延伸閱讀

曹西平家中猝逝！乾兒子現身殯儀館　昔日「交代後事」鼻酸對話曝光

曹西平猝逝！兄長家人「拒出面處理後事」　遺體冰存殯儀館

影／登山受困大雪證實1死亡 空勤直升機救回其他4隊員

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

相關新聞

不捨9旬嬤走得太孤單！孫女上網發文求助 陌生網友冒大雪送別

2025年12月20日，黑龍江哈爾濱女子的祖母90歲高齡去世，她發文表示因為90歲是喜喪，但身邊親友有限，遂鼓起勇氣向網友求助，邀請大家前來為祖母送別，並稱願意為大家報銷車費和請大家吃飯。

「口袋有機票」…婦網購羽絨服7天退貨 店家一舉動被反投訴

網購平台「七天無理由退貨」政策雖便利，卻暗藏貪小便宜民眾趁機「白嫖」風險？近日，浙江一網店投訴，有海南顧客買入長款羽絨服...

「高山隱士」現蹤四川…野生馬麝在海拔3995米神台入鏡

位於四川省德陽市的大熊貓國家公園什邡片區，工作人員近日通過紅外相機監測系統，在海拔3995米的「神台」區域首次捕捉到國家...

為籌醫藥費 罕病兒父母腫瘤醫院旁「尬舞」一整晚

還記得穿著芭蕾舞裙在直播間跳舞的那五個「小超人爸爸」嗎？在山東腫瘤醫院附近的國道旁，還有另一群家長同樣因為孩子罹患罕見疾...

先前已付出逾400萬…男臨櫃欲領450萬現金想投資賺更多 警攔截苦勸半小時保荷包

險將百萬現金親手送給騙徒！武漢近日連續發現2宗高額現金騙案，其中1名受害人看炒股資料時被誘騙下載虛假投資軟件，以為有發達機會，便到銀行提取100萬人民幣（折合約新台幣4,488,465元）現金擬親手交給騙徒。警方接報攔截時解釋他中了網絡詐騙，受害人花了半小時才肯接受現實，透露自己之前已交出逾93萬人民幣（折合約新台幣4,174,272元）作「投資」。

買逾4萬名牌鞋「穿10分鐘破皮」 她怒控甚至需醫美…專櫃反嗆：皮膚嬌嫩

名牌鞋的價格和舒適度能否成正比？近日，上海一名女子買了一雙售價9250元（人民幣，約新台幣41315元）LV運動鞋，卻沒想到這雙鞋嚴重磨腳…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。