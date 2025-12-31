快訊

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

先前已付出逾400萬…男臨櫃欲領450萬現金想投資賺更多 警攔截苦勸半小時保荷包

香港01／ 撰文：李納德
武漢近日連續發現2宗高額現金騙案，其中1名受害人看炒股資料時被誘騙下載虛假投資軟件，以為有發達機會，便到銀行提取100萬人民幣（折合約新台幣4,488,465元）現金擬親手交給騙徒。 示意圖／Ingimage
武漢近日連續發現2宗高額現金騙案，其中1名受害人看炒股資料時被誘騙下載虛假投資軟件，以為有發達機會，便到銀行提取100萬人民幣（折合約新台幣4,488,465元）現金擬親手交給騙徒。 示意圖／Ingimage

險將百萬現金親手送給騙徒！武漢近日連續發現2宗高額現金騙案，其中1名受害人看炒股資料時被誘騙下載虛假投資軟件，以為有發達機會，便到銀行提取100萬人民幣（折合約新台幣4,488,465元）現金擬親手交給騙徒。警方接報攔截時解釋他中了網絡詐騙，受害人花了半小時才肯接受現實，透露自己之前已交出逾93萬人民幣（折合約新台幣4,174,272元）作「投資」。

《紅星新聞》、《極目新聞》等大陸媒體報導，武漢經濟技術開發區的公安分局近日成功單次攔截100萬元人民幣現金騙案，是武漢市近期成功攔截的最大額資金，警方是接到反詐騙預警系統提示後展開行動。

去銀行領100萬人民幣現金被警攔截

事發於2025年12月8日晚，警方收到反詐預警指令，武漢居民王先生（化名）疑遇網絡詐騙，他預約在9日早上到工商銀行提取100萬元人民幣現金。警方派員到銀行大廳守候，王先生獨自到銀行櫃檯領取該批現金。警方表明身份後，王先生突然顯得不知所措，警員檢查其手機，並耐心解釋他遇上詐騙。

事前已被騙逾93萬人民幣

警調查發現，王先生早前上網看炒股訊息，被騙徒誘導下載假冒的投資軟件，騙徒操控一些「虛擬盤」，令王先生看到股票將「連續漲停」的情況，他深信不疑是發達機會。王先生此前已經線下向騙徒送現金及代購黃金，已被騙逾93萬元人民幣，當天提取的100萬現金是想再作進一步投資。

警勸半小時受害人終接受現實

警方指，他們到場攔截時王先生仍相信那些投資發達大計，聽完騙徒手法後，他在原地呆了半小時才「聽勸」願意接受現實，並同意配合警方作後續調查。同一天晚上，警方在約定交現金地點成功拘捕1名疑犯。

20歲年輕男領積蓄搞「電商」

事件後的12月10日下午，武漢又發生一宗網絡詐騙，經開區軍山街20多歲的居民李先生（化名）打算向騙徒交22萬人民幣（約24萬港元）現金，警方經反詐預警系統發現。當日下午，警員在李先生所在小區調查，最終在對方所住大樓門口，見到他正拿住裝有現金的袋回家等疑犯收款。

李先生見到警察就說那些現金用作存款，警員解釋詐騙套路後，李先生才承認自己用工作積蓄從事「電商」項目，對方要求他用現金支付貨款，先前已交了近9萬現人民幣（約10萬港元）。警民配合下，順利拘捕前來取款的疑犯，並前去對方同伴所在的酒店拘捕多1名疑犯。

延伸閱讀：

旺角遇公公婆婆盼請食飯　稱金融海嘯失一切　女生：寧願受騙都幫

美國73歲阿婆「假扮航空公司繼承人」成功狂騙2億　疑已逃到杜拜

文章授權轉載自《香港01》

人民幣

延伸閱讀

北捷隨機殺人案釀4死11傷 專家解析：兇嫌真的是精神病患嗎？

當安全的日常被撕裂：從創傷心理，看見無差別攻擊後受害者與目擊者的身心影響

1219恐攻孩子也被新聞嚇到？如何和家中未成年孩子討論令人不安的新聞事件

北市恐攻…孩子問「會不會發生在我們身上？」 專家曝7步驟安心對話

相關新聞

先前已付出逾400萬…男臨櫃欲領450萬現金想投資賺更多 警攔截苦勸半小時保荷包

險將百萬現金親手送給騙徒！武漢近日連續發現2宗高額現金騙案，其中1名受害人看炒股資料時被誘騙下載虛假投資軟件，以為有發達機會，便到銀行提取100萬人民幣（折合約新台幣4,488,465元）現金擬親手交給騙徒。警方接報攔截時解釋他中了網絡詐騙，受害人花了半小時才肯接受現實，透露自己之前已交出逾93萬人民幣（折合約新台幣4,174,272元）作「投資」。

買逾4萬名牌鞋「穿10分鐘破皮」 她怒控甚至需醫美…專櫃反嗆：皮膚嬌嫩

名牌鞋的價格和舒適度能否成正比？近日，上海一名女子買了一雙售價9250元（人民幣，約新台幣41315元）LV運動鞋，卻沒想到這雙鞋嚴重磨腳…

港女外出用餐併桌巧遇前男友 網問：有比你漂亮嗎？ 她超自信回應

在外用餐併桌遇到前任的機率有多高？

展車模式被1小孩破解？展示汽車撞入手機店 員工：他獨自爬上車

12月27日晚，大陸中山萬象匯商場內一輛參展汽車撞入一間品牌手機店，導致店內牆面受損，幸未造成人命傷亡。

誤踹工程師私處…人形機器人秒同步痛到蹲地 馬斯克「笑哭」了

中國人形機器人近年發展持續吸引全球目光，不斷引起Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的關注。據《環球時報》報導，中國宇樹科技（Unitree）的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，原本應流暢同步模仿工程師的動作...

香港街頭驚見工人「牽手跳華爾茲」？ 真相曝光網笑：好浪漫

工地現場也能充滿粉紅泡泡？近日一段影片在Threads上爆紅，累積瀏覽次數突破92萬次。畫面中戴著安全帽的工人正在街頭進行維修作業，由於兩人面對面、雙手交疊合力轉動紅色閥門的動作極具默契，遠看彷彿是一對正在大跳華爾滋的舞伴，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。