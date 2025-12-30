快訊

買逾4萬名牌鞋「穿10分鐘破皮」 她怒控甚至需醫美…專櫃反嗆：皮膚嬌嫩

聯合新聞網／ 撰文／許靖雯
購物示意圖。圖／AI生成
購物示意圖。圖／AI生成

名牌鞋的價格和舒適度能否成正比？近日，上海一名女子買了一雙售價9250元（人民幣，約新台幣41315元）LV運動鞋，卻沒想到這雙鞋嚴重磨腳，害她腳部留疤甚至要整形治療。對此，她希望退貨並要求LV賠償治療費。然而，LV專櫃只同意換鞋，並不接受退貨與賠償。

《澎湃新聞》報導，今年9月20日，徐女士在浦東新區前灘太古里LV專櫃，花費9250買了一雙LV露跟運動鞋。9月27日，徐女士首次穿上新鞋，但沒想到僅步行約10分鐘，雙腳腳背便出現破皮，發紅腫脹。

之後徐女士腳上傷口一直沒有痊癒，甚至還出現惡化。10月22日，徐女士前往醫院求診，醫生稱疤痕已經無法完全去除，要通過整形手術來處理，後續治療預計需5—10次療程。看到腳部傷情如此嚴重，徐女士非常氣憤，要求LV退貨並賠償治療費。

但多番周旋下，LV專櫃也僅願意更換，不同意退貨，認爲徐女士腳部被鞋磨損受傷，原因可能是「皮膚較嫩」，建議她在穿鞋時搭配襪，又或者用風筒吹或護手霜讓鞋變軟些。但徐女士稱，當時買鞋時，銷售未有提醒她新鞋不穿襪穿會造成磨損。

針對該事，LV官網客服人員也表示，該鞋款為牛皮材質，新鞋若不穿襪確實可能出現磨腳情形，建議初期穿著時先搭配襪子進行磨合，如果產品已使用，不支援退貨與換貨。但LV官方宣傳圖片可見，模特兒在穿這款鞋時，也並沒有穿襪。

隨後事件登上微博熱搜，引來不少網友討論，「買這種鞋的人，會走路超過十分鐘嗎？」、「我的月薪都比不上人家一雙鞋，要我怎麼同情？」、「名牌只坑窮人」、「富貴腳就是不耐磨。」

根據大陸《消費者權益保護法》，商品存在品質問題可要求退貨。過往，上海長寧區消保委曾調解成功一宗400元運動鞋脫皮退款案，強調商家需履責。

徐小姐曬圖稱自己腳部有多處損傷。（澎湃新聞）
徐小姐曬圖稱自己腳部有多處損傷。（澎湃新聞）

文章授權轉載自《香港01》

LV 上海

