港女外出用餐併桌巧遇前男友 網問：有比你漂亮嗎？ 她超自信回應

香港01／ 喬納森／報導
示意圖/ingimage
在外用餐併桌遇到前任的機率有多高？一名香港女子分享，自己到米粉店用餐時被安排併桌，沒想到竟然正面遇上前男友，對方還帶著現任女友同行，場面相當尷尬。她慶幸當天有化妝，心中卻忍不住吐槽「香港的併桌文化真的很害人！」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

該名女子在Threads發文表示，「在香港外出吃飯併桌，剛好併到前任和他現任的機率到底有多高？」她提到，自己獨自去吃米粉，被安排要和其他客人併桌。對面先坐下一名女子，並點了兩碗米粉，隨後一名男子走過來坐下，這時她才驚覺，對方竟然是自己的前男友。

不少網友看完後留言笑說「太倒楣了」、「有化妝真的萬幸」、「光看文字就覺得超尷尬，如果是我應該會趕快多吃幾口就閃人」。也有網友八卦詢問，「那個女生有比你漂亮嗎？」原PO則自信回應，「這真的很難客觀，因為我一定覺得自己最漂亮。」

貼文也釣出其他人分享相似經歷，有網友表示，「我有一次去銀行，結果發現我的前任就在櫃檯上班。輪到我時我直接說不想給這個人服務，真的不想讓他知道我帳戶裡有多少錢。還好那天是上班時間，有化妝出門」。

文章授權轉載自《香港01》

